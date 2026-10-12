我是廣告 請繼續往下閱讀

俄羅斯西伯利亞伊爾庫次克防鼠疫研究所女員工日前因不明原因肺炎死亡，俄羅斯官方雖否認當地爆發鼠疫，但中國與俄羅斯接壤的內蒙古滿洲里市召開專門會議，警告俄羅斯邊境不明原因肺炎的輸入風險仍然存在。疾管署副署長林明誠指出，目前尚無任何國家因為對俄羅斯採取禁航或封控等邊境管制，我國目前也無直航班機。7日已經請各區管制中心提高國際港埠警覺，包含船舶等加強掛好防鼠盾等。疾管署7日已經請各區管制中心提高國際港埠警覺，落實港區衛生之病媒監測及防治工作，加強疑似傳染病旅客攔檢、詢問旅遊史及衛教宣導。林明誠表示，機場港務都有加強宣導，俄羅斯事發地點鄰近貝加爾湖，相關船舶往來較少，風險比航空器更低，但仍料題從寬，加強宣導船舶掛「防鼠盾」等，否則將開罰。林明誠表示，因為俄羅斯鼠疫相關訊息不夠透明，除了WHO、美國、歐盟、日本要求公開更詳細資訊外，網路上充斥不少未經證實的傳言/謠言，提醒民眾留意。若有進一步訊息，疾管署會適時更新，並滾動調整因應措施。