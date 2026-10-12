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◼︎台北市10月13日停水範圍

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月13日停水範圍

▲新北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月13日停水範圍

▲桃園市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月13日停水範圍

▲台南市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月13日停水範圍

▲高雄市10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月13日停水範圍

▲宜蘭縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣10月13日停水範圍

▲彰化縣10月13日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲彰化縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月13日停水範圍

▲南投縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月13日停水範圍

▲雲林縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月13日停水範圍

▲嘉義縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月13日停水範圍

▲屏東縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月13日停水範圍

▲台東縣10月13日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月13日停水範圍

▲澎湖縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲澎湖縣10月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月13日（週二）在以及總共13縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在彰化縣還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月13日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月13日0時至06時(共6小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月13日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路５４號-66號、松隆路11號-19號、33號35號、45號、59號-71號、75號77號、信義區松隆路７３巷1號-7號、2號4號、松隆路９巷２號1樓(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：公館路423巷10號總表、12號總表、19之25號總表及（貼單用戶)。🕦影響時間：10月13日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月13日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路3段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水77戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷) (直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月13日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街1~36號、安泰路60巷1號總表、薏仁坑路6號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月13日09時至16時(共7小時)📍停水地區新店區：百齡一路2號至17號、二路2之101號至502號及8號，花園一路一段2號、二路一段1至11號、二路二段4至16號、二路三段9至21號，花園十路一段2至4號、六路二段1至20號、六路三段2至12號，桃李一路3、5號、二路1至5號，梅崗一路5至10號、三路1號。清洗花園新城配水池(4)。(直接用水戶:停水321戶)🕦影響時間：10月13日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月13日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月13日09時至14時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區楊梅區：豐野里。新屋區：大坡里、望間里、槺榔里、社子里。共5個村里🕦影響時間：10月13日21時至14日03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：下田里、後湖里、東明里、石磊里、赤欄里。共5個村里。🕦影響時間：10月13日10時30分至18時30分(共8小時)停水原因：新舊管連接事宜。📍停水地區龜山區：員林坑路、大湖路、新興街、樹人路、環山道路、金湖街、風尾街。降壓地區龜山區：中坑街、樹人路、風尾街。🕦影響時間：10月13日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月13日09時至16時(共7小時)停水原因：消防栓工程停水施工作業。📍停水地區西港區：竹林里中州２７號周遭用戶。🕦影響時間：10月13日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：新設管線工程停水施工改接作業。📍停水地區安南區：淵西二街、淵西三街安中路四段320巷97弄、安中路四段320巷129弄部分地區。🕦影響時間：10月13日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：新設消防栓工程停水施工作業。📍停水地區岡山區：塩埔路、白米路。橋頭區：五林路、公厝北路、南北路、圓環、塩埔路、東林路、林北路、甲樹路、興樹路、芋寮路、芋林路、西林路、里林東路、里林西路。🕦影響時間：10月13日0時至08時(共8小時)停水原因：自來水管線洗管夜間排水計畫。📍停水地區員山鄉：三合路、二湖路、內城路、八甲路、再連路、員山路三段、員山路二段、双埤路、大安路、大湖一路、大湖七路、大湖二十二路、大湖二十路、大湖二路、大湖五路、大湖八路、大湖六路、大湖十二路、大湖十八路、大湖十六路、大湖十路、大湖山一路、大湖路、大鬮路、尚德路、德湖一路、德湖七路、德湖三路、德湖五路、德湖路二段、東西三路、榮光路、湖前路、湖西產業道路、溫泉路、童玩路、茄苳路、蜊埤路、隘界一路、隘界三路、隘界二路、隘界六路、隘界路、雙連埤產業道路。🕦影響時間：10月13日09時至19時(共10小時)降壓原因：彰新路漏水緊急搶修。📍降壓地區伸港鄉：中華路、北川路、永北路、汴頭路。和美鎮：保北路、健康新村一街、健康新村三街、健康新村二街、健康新村五街、健康新村六街、健康新村四街、克東路、北川路、北美路、北郭路、厚北路、友東路、和厝路二段、和美交流道東行聯絡道、和美交流道西行聯絡道、和頭路、嘉卿路一段、嘉卿路二段、孝義路、工東三路、彰新路三段、彰新路五段、彰新路六段、彰新路四段、彰濱聯絡道、思北路、新中路、新興路、晉北路、東萊路、東陽路、東順路、柑竹路、湖地路、福北路、竹社路、糖友一街、糖友三街、糖友二街、糖東一街、糖東二街、線東路五段、線東路六段、美港公路一段、菊東路。🕦影響時間：10月13日08時至17時(共9小時)停水原因：分區計量管網維護作業。📍停水地區北斗鎮：三號路、中央路、中寮一路、中寮三路、中寮二路、中寮路、中山路一段、中山路二段、中山路四段、光前路、北勢寮路、四維路、大中路、大道路、學府路、復興路、文苑路一段、文苑路二段、斗苑路一段、斗苑路二段、東陽街、河濱街、舊溪路一段、舊溪路二段、螺陽路、裕後路。埤頭鄉：斗苑東路、斗苑路二段、新生路、營東路。田尾鄉：三豐路、中正路一段、建平路二段。🕦影響時間：10月13日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線停水施作。📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：10月13日09時至18時(共9小時)停水原因：供水管線工程停水施工。📍停水地區元長鄉：鹿北村同安路北側部分區域。🕦影響時間：10月13日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：管網維護及漏水調查作業。📍停水地區民雄鄉：文隆村、興南村:(建國路二段、嘉80、建國路三段、建國路三段237巷、縣166)🕦影響時間：10月13日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月13日11時至17時(共6小時)停水原因：供水延管工程。📍停水地區長治鄉：合興路。🕦影響時間：10月13日08時至17時(共9小時)降壓原因：配水管汰換管線工程。📍降壓地區綠島鄉：公館、中寮至南寮/環島公路。🕦影響時間：10月12日22時至13日06時(共8小時)停水原因：辦理分區計量管網漏水檢測封閉作業。📍停水地區西嶼鄉：池東村、池西村🕦影響時間：10月13日22時至14日06時(共8小時)停水原因：辦理分區計量管網漏水檢測封閉作業。📍停水地區西嶼鄉：赤馬村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。