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排名 年份 對戰 次數 1 2026年 統一獅 vs 中信兄弟 10（3場、持續中） 2 2022年 味全龍 vs 中信兄弟 8（3場） 3 2007年 統一獅 vs 誠泰cobras 7（3場） 3 2008年 兄弟象 vs La New熊 7（3場）

中華職棒37年季後挑戰賽前3戰打完，手握1場「保送勝」優勢的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅戰成2勝2敗，兩隊今（12）日將進行關鍵G4「生死戰」，決定誰能晉級台灣大賽。今年系列賽中，「雙殺打」成為左右戰局的勝負分水嶺，兩隊前3戰合計敲出多達10支雙殺打，超越2022年的3戰8支，正式寫下中職史上季後挑戰賽最多雙殺打的紀錄。兄弟總教練平野惠一前役賽後也指出，5局下一、三壘有人時遭策動雙殺，是相當重要的Play。G1雙方各打出2次雙殺打，其中以3局下黃韋盛、5局上陳聖平的打席最為致命。兄弟首局先馳得點攻下3分，3局下在一出局滿壘的大好機會下，黃韋盛擊出內野滾地球形成雙殺，兄弟攻勢瞬間瓦解；5局上獅隊展開反攻，陳重羽敲安後球隊下達「打帶跑」戰術，陳聖平擊出中間方向強勁滾地球，卻遭江坤宇展現美技策動雙殺，獅隊該局攻勢受阻僅攻下1分，兄弟最終以4：1收下勝利。G2兩隊合計再敲3次雙殺打，獅隊在4局上、5局上靠著二壘手陳聖平的美技雙殺化解失分危機，成為獅隊1：0完封勝的關鍵，當天賽後連兄弟總教練平野惠一都忍不住直言，「昨天（G1）是阿坤，今天換成了聖平。」殊不知昨晚的G3，雙殺再度重創兄弟，5局下兄弟攻佔一、三壘大好得分契機，陳聖平再度展現守備價值，俐落策動「4-6-3」雙殺化解危機，成功守住獅隊1分領先，也助隊扳平系列賽。前3戰兩隊合計敲出10次雙殺打，已超越2022年兄弟與味全龍交手時的8次，改寫季後挑戰賽單年度最多雙殺打紀錄。由此可見，雙殺打在今年系列賽對戰局走勢的影響有多關鍵。昨役賽後，記者詢問平野惠一關於黃韋盛6局下敲安發動盜壘遭陳重羽識破阻殺一事，平野直言，比起這記盜壘失敗，5局下在一、三壘有人時敲出的雙殺打，反而是他更在意的痛點。今年季後賽前3戰打完戰成2勝2敗，今日將迎來一戰定生死的G4決戰，勝者前進台灣大賽，敗者球季直接落幕。賽前雙方選擇對先發投手「蓋牌」，雙方在防守端如何避免致命雙殺、打線能否有效串聯，將是今晚誰能突圍的關鍵勝負手。