先得分球隊最終都拿下勝利，且兩隊3場累積得分各自僅有6分，系列賽形成低比分投手戰

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低比分投手戰 前3場先得分球隊都贏了

打線攻勢都受阻，昨戰兩隊合力攻下6分，已是系列賽單場最高得分加總，2隊3場各自一共攻下6分，場均僅2分

主投成為關鍵？中段戰才是勝敗分水嶺

，例行賽成績都不算穩定，屆時戰局緊繃下，教練團高機率提前啟動牛棚，中段戰面臨危機之時，臨危授命登場拆彈的洋投或主力後援，能否扛下壓力，可能是決定本場勝敗的關鍵點。

2026年中職季後挑戰賽G4最終戰今（12）日開打，綜觀中信兄弟、統一獅前3場戰況，，在雙方洋投皆已出賽下，先發型土投得扛下重任，但局數未必能拉長，中段戰面臨危機情況下的換投時機、成效，成為本場勝敗關鍵要點。中信兄弟帶著下半季冠軍1勝優勢展開系列賽，首戰首局就氣勢如虹攻下3分，終場4：1贏球，次戰統一獅第五局靠邱智呈高飛犧牲打，攻下全場唯一1分，終場1：0扳回一城，昨戰統一獅首局再度發難攻下分數，雖兄弟下個半局就追平，但統一獅最終仍以4：2獲勝，等於前3戰先得分球隊都贏下比賽。此外，本輪系列賽在兩隊強力洋投壓制下，，顯見低比分投手戰下的緊張程度。面臨關鍵生死戰，兩隊洋投可能都從牛棚待命，統一獅獅帝芬（Jackson Stephens）過去2場都是中繼出賽，布雷克（Brock Dykxhoorn）、喬登（Jordan Balazovic）則扛下1、2戰先發，兄弟前3場甚至都由洋投勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）和羅戈（Nivaldo Rodriguez）上陣，本場也可望由土投先發。然而攤開可能先發的統一獅胡智爲、郭俊麟，中信兄弟伍立辰、鄭浩均