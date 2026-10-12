我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張嘉郡強調，後續將持續關注施工進度與工程品質，督促相關單位如期如質完工。（圖／張嘉郡辦公室提供）

四湖鄉保長湖保安宮是鄉親的信仰中心，年久失修導致地坪老舊、局部龜裂凹陷，廟前廣場每逢下雨的積水問題嚴重，立委張嘉郡、丁學忠去年爭取中央補助1720萬修繕費用，今（12）日召開施工說明會。四湖鄉長吳勁葦、縣議員蘇國瓏在說明會上特別感謝張嘉郡與丁學忠的努力爭取，希望活化保長湖社區，可望提升當地居民的生活品質。張嘉郡表示，去年9月她與丁學忠邀集農業部水土保持署、雲林縣政府及四湖鄉公所前往保安宮會勘，了解廣場現況與地方改善需求，並成功爭取中央全額補助1720萬元，推動廟前廣場環境改善，針對地坪老舊、局部龜裂凹陷及雨天積水等問題進行整建。吳勁葦表示，非常感謝丁學忠與張嘉郡的爭取，未來保長湖社區的環境將大大提升，不管是當地鄉親的休閒活動、長青食堂、關懷據點等，或是鄉親出入的安全與品質都能獲得大大提升。蘇國瓏表示，他當鄉長的時候就提出修整計畫，但未獲中央准許，丁學忠參選立委時答應要做，選上之後與張嘉郡一起爭取，他肯定張嘉郡與丁學忠的服務精神與服務態度，希望鄉親支持實實在在做事的人。張嘉郡表示，保安宮是地方重要的信仰中心，廟埕除了舉辦廟會及傳統文化活動，也是居民休憩、聚會的重要場所，一旁的社區活動中心平時有許多長者進出，地面不平、雨天積水等問題，都可能影響居民通行安全，因此有必要改善地坪及周邊環境。本次工程規劃包括紙模壓花地坪、AC鋪面刨鋪及電箱景觀美化等項目，將一併改善廣場鋪面與周邊設施，兼顧通行安全及整體景觀，讓居民平時休憩、聚會及舉辦地方活動時，都能有更舒適的空間。張嘉郡強調，後續將持續關注施工進度與工程品質，督促相關單位如期如質完工，讓廟埕環境更加安全、整潔，也為地方廟會及傳統文化活動提供更好的場地，延續保安宮凝聚地方情感的功能。