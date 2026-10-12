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台股利空籠罩 最終小跌11點

航運、金融撐盤 大立光法說會後漲停

台塑四寶全倒 美國337調查影響廠商綠一片

台股今（12）日「開低走高」，中間一度跌幅逾500點，跌破4萬9000點關卡，但隨後跌勢收斂，甚至一度反彈回平盤之上。但進入收盤，台股後續反彈力道減弱，最終收在49301點，下跌11點、跌幅0.02%，交易量為8439億元。台積電今日開盤呈現下跌，即便中間一度追回到平盤2550元，但最終收在2540元，下跌10元。台股今日籠罩在多項空頭，如美國國際貿易委員會（USITC）對「特定垂直電力傳輸系統、組件及含該系統計算系統」啟動337調查，包含台達電（2308）、廣達（2382）、鴻海（2317）都列入其中。其次，美國總統川普上週五表示，俄羅斯總統普丁已同意向美國及全球市場供應柴油，俄羅斯已同意向美國及全球市場供應超過480萬噸柴油，但卻又遇上胡塞武裝組織再度對沙烏地阿拉伯發動襲擊，進一步推升地緣政治風險及國際原油價格。最後，Open AI表示，9月年化營收500億美元，低於市場預期700億美元，落差來自於計價認列基礎，但引發周四AI科技股重挫；上週五美股三大指數上漲，但費半指數仍遭遇獲利賣壓，連續3個交易日下跌；美股四大指數上次交易日漲跌幅介於 -0.41% 至 +0.83%。面對多項利空壓力，台股今日開盤即跳空，一度下跌逾500點，來到48768點，但隨即跌幅也逐步收斂，站回4萬9000點，並在盤中持續試圖反攻平盤，於12時32分站回平盤以上，但後續反彈力道有限，最終仍收跌在49301點，小跌11點。而在類股方面，受到中東戰事擴大，航運股都繳出好表現。長榮（2603）漲9.89%、萬海（2615）漲8.52%、志信（2611）漲9.21%、陽明（2609）6.53%。8日召開法說會的大立光（3008）開低走高，一度跌至6355元，隨後反彈大漲665元，收盤來到7325元，漲幅達9.98%。金融類股部分，富邦金（2881）盤中改寫160元新天價紀錄，收盤漲3.5%；台新新光金（2887）漲4.8、國泰金（2882）漲2.7%、中信金（2891）漲3.7%、華南金（2880）漲4%。另一方面，與國際油價關聯高的油燃氣、塑橡膠類股跌幅深，台塑四寶全數翻綠，台塑（1301）跌0.7%、南亞（1303）跌2.2%、台化（1326）跌1%、台塑化（6505）跌1.8%。而受到USITC調查影響，電子零組件、其他電子類股表現平平，入列廠商都受牽連，台達電（2308）跌3.3%、廣達（2382）跌1 %、鴻海（2317）跌1.8%。今日漲幅排行，川飛（1516）、銘旺科（2429）、高僑（6234）、均華（6640）、創控（6909）漲停鎖死；大立光、陽程（3498）、中揚光（6668）、耀億（4430）漲停。今日跌幅排行，泓格（3577）、大恭（4706）、強新（5013）、彰源（2030）、漢測（7856）、大甲（2221）、錦明（3230）跌幅較深。