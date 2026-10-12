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台北粉色皮卡丘現場買不到了！官方：後續公告販售方式

▲台灣寶可夢官方今日稍早宣布，為了安全營運考量，即日（12日）起PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色商品將不會於寶可夢中心台北現場販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台北寶可夢中心10月17日新品！《Pokémon GO》10週年服飾登場

▲台北寶可夢中心將於10月17日（六）上架《Pokémon GO》10週年的系列商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

造型悠遊卡再度到貨！戰敗吉祥物同步上架

■台灣寶可夢中心10月17日商品清單

▲以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品再到貨。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲以寶可夢們對戰中戰敗時失去戰鬥能力為主題設計的商品系列 。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲以寶可夢們對戰中戰敗時失去戰鬥能力為主題設計的商品系列 。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心10月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）剛結束了30週年特別活動「PokéXciting!」活動，本週末又有超強新品登場！寶可夢台灣官方今（12）日表示，將於10月17日（六）上架《Pokémon GO》10週年的系列商品，以及可愛吉祥物 Fainted系列，再加上多款和風造型悠遊卡。此外，30週年台北粉色皮卡丘則考量到現場安全因素，從今（12）日起將不在信義現場販售，後續官方也將公布販售管道。雙十連假台灣寶可夢舉辦30週年特別活動「PokéXciting!」，台北市信義區現場被寶可夢粉絲擠爆，觀賞皮卡丘遊行等盛事，也讓寶可夢中心特別設置分流攤位販售吉祥物 PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色。不過，台灣寶可夢官方今日稍早宣布，為了安全營運考量，即日（12日）起PokéXciting! (皮卡丘) 粉紅色商品將不會於寶可夢中心台北現場販售，後續販售時間及方式將另行公告。雖然信義現場買不到台北粉紅色皮卡丘了，但本週末台北寶可夢中心依舊有大量新品登場，為了紀念《Pokémon GO》10週年的系列商品，即將在10月17日（六）於 Pokémon Center TAIPEI 發售！這系列商品以《Pokémon GO》的世界觀為印象設計的雜貨與服飾類商品，背面大面積印刷的T恤，胸前的口袋還放得下《Pokémon GO Plus +》，還有刺著《Pokémon GO》Logo及皮卡丘的刺繡帽子一起搭配，準備出發去冒險吧！台北寶可夢中心在10月17日還有其他兩個系列的新品，首先是以寶可夢和風為主題的造型悠遊卡的商品再到貨，這些卡片本體使用透明壓克力材質、以及炫彩印刷的效果。此外，規格升級為超級悠遊卡(2代晶片)，附鑰匙圈！此外，以寶可夢們對戰中戰敗時失去戰鬥能力為主題設計的商品系列 ，也將在同天新登場，包含皮卡丘 / 耿鬼 / 卡比獸 / 快龍 / 幼基拉斯 / 波克基斯 / 炎兔兒失去戰鬥能力的可愛模樣通通都能收集。上述商品PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於10月16日（五）16時00分開始販售。帽子 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘) $730T恤 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘) Unisex M $930T恤 Pokémon GO (維羅博士的助手 皮卡丘) Unisex L $930寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-皮卡丘 $350寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-耿鬼 $350寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-伊布 $350吉祥物 Fainted(皮卡丘 / 耿鬼 / 卡比獸 / 快龍 / 幼基拉斯 / 波克基斯 / 炎兔兒) $380吉祥物 Fainted(噴火龍 / 烈咬陸鯊) $380上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。