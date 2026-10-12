《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日現場實測，大杯那堤「去冰」不加錢，容量剩多少？冰塊滿杯對比圖曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

記者實測「星巴克去冰」容量剩多少？對比圖曝光：剩三分之二杯

店員坦言，「不管中杯、大杯、特大杯，都會約剩三分之二杯左右」，以今天記者點餐的大杯那堤為例，「可參考杯身後面的刻度，飲料水位約會落在虛線下的第一條實線」。

▲左起：星巴克大杯那堤「去冰」不補滿、正常標準滿杯，對比看得出來「去冰」容量剩約三分之二。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從飲料杯後刻度來看，去冰容量僅達第一條實線。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者拍下來不及喝的正常比例「大杯那堤」，冰塊融化後的水量供讀者參考。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克會員心聲！支持取消買一送一 提袋、補奶收費：吃相難看

▲星巴克過去方便貼心的「免費提袋」也從今年8月底開始收費。（圖／翻攝自台北101購物中心FB）

▲星巴克5款購物提袋付費品項及價格一覽。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克金星級會員脫粉！不如直接調漲15元：是感覺問題

▲台灣星巴克即日起「客製化服務」收費標準。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克客製化去冰補奶不再免費！今10月12日起，台灣星巴克客製化去冰、少冰補滿要收費；《NOWNEWS今日新聞》與標準配方的最佳風味比例「冰塊滿杯」對比圖曝光，放在一起看，的確飲料高度明顯有落差。支持優惠縮水可以換取時間與環境優勢。，廣告倒是一天到晚跳出，其實有點惱人。常覺得只是瞎集點，，還說儲值也沒有優惠，其實用Apple Pay結帳也很方便。說到客製化服務收費，蔡小姐認為，「星巴克冰塊量實在是有點多到離譜，因為不想去改動他的配方、加上想用冰塊去稀釋他們飲料的甜度，才都點正常冰」，蔡小姐分享，過去購買星巴克可以免費拿的綠色飲料提袋，從一開始放在回收台讓大家直接拿：到變成取餐時，要開口跟店員索取才會給；現在（今年8月24日）起，也改成要收費2元。她質疑，可以裝四杯飲料的塑膠袋也是收費2元，「我不知道你這個成本費用是怎麼算的？」已經購買一杯飲料至少要160元新台幣了，怎麼好意思再收錢？對於提袋要收錢、去冰補奶也要收錢，記者海巡社群網路平台，發現不少星巴克星禮程金星級會員宣告脫粉，吶喊「消費到金星會員延續到期日是2028的人來說，昨日網友表示，「身為金星老會員 最後一天用掉剩下的全部星星 去實現了抹茶自由 接下來就再也不會去星巴克消費了」、還有每年消費落在7、8萬的不過也有網友緩頰，「不會因為政策改變不去，但是之後可能喝冷萃了」，「會喝的人就會喝，少喝一點還是能過日子」。