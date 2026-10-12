星巴克客製化去冰補奶不再免費！《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日現場實測，大杯那堤「去冰」不加錢，容量剩多少？冰塊滿杯對比圖曝光。星巴克會員接受訪問表示：「我覺得取消買一送一很好，因為常客並不想要跟買一送一的人潮在那裡排隊」，支持優惠縮水；但從提袋收2元、現在補奶要加15元，「根本溫水煮青蛙」，直言「這麼大的統一企業要斤斤計較到這個程度，吃相真的非常難看」。
記者實測「星巴克去冰」容量剩多少？對比圖曝光：剩三分之二杯
今10月12日起，台灣星巴克客製化去冰、少冰補滿要收費；《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問星巴克店員，飲料選擇去冰不加價，容量剩多少？店員坦言，「不管中杯、大杯、特大杯，都會約剩三分之二杯左右」，以今天記者點餐的大杯那堤為例，「可參考杯身後面的刻度，飲料水位約會落在虛線下的第一條實線」。
記者現場實測，點購星巴克大杯那堤「去冰不加價補滿」，拿到手的飲料水位的確只裝約杯子三分之二滿，與標準配方的最佳風味比例「冰塊滿杯」對比圖曝光，放在一起看，的確飲料高度明顯有落差。
星巴克會員心聲！支持取消買一送一 提袋、補奶收費：吃相難看
星巴克會員蔡小姐接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示：「我覺得取消買一送一很好，因為常客並不想要跟買一送一的人潮在那裡排隊」。支持優惠縮水可以換取時間與環境優勢。
不過她也笑說，其實自己「不知道為什麼要累積星禮程？有感會員優惠好像也縮水很多」，廣告倒是一天到晚跳出，其實有點惱人。常覺得只是瞎集點，「要你花錢才能搭配使用點數。要不是我儲值在裡面結帳比較方便，不然也沒想用」，還說儲值也沒有優惠，其實用Apple Pay結帳也很方便。
說到客製化服務收費，蔡小姐認為，「星巴克冰塊量實在是有點多到離譜，因為不想去改動他的配方、加上想用冰塊去稀釋他們飲料的甜度，才都點正常冰」，她忍不住想問：「我喝星冰樂我都不加奶油，你會幫我扣掉鮮奶油的錢嗎？不會嘛！」
蔡小姐分享，過去購買星巴克可以免費拿的綠色飲料提袋，從一開始放在回收台讓大家直接拿：到變成取餐時，要開口跟店員索取才會給；現在（今年8月24日）起，也改成要收費2元。
她質疑，可以裝四杯飲料的塑膠袋也是收費2元，「我不知道你這個成本費用是怎麼算的？」已經購買一杯飲料至少要160元新台幣了，怎麼好意思再收錢？對於提袋要收錢、去冰補奶也要收錢，蔡小姐怒轟「根本溫水煮青蛙」，直言「這麼大的統一企業要斤斤計較到這個程度，吃相真的非常難看」。
星巴克金星級會員脫粉！不如直接調漲15元：是感覺問題
記者海巡社群網路平台，發現不少星巴克星禮程金星級會員宣告脫粉，吶喊「消費到金星會員延續到期日是2028的人來說，我們在意的會是那15元嗎？」「不是只有客製化收費會讓金星跑光光，從以前的微小福利消失就會讓金星跑光光。」
昨日網友表示，「身為金星老會員 最後一天用掉剩下的全部星星 去實現了抹茶自由 接下來就再也不會去星巴克消費了」、還有每年消費落在7、8萬的多年金星會員表示「去冰補牛奶要收費我拒絕接受，但我接受全面飲品直接調漲15元，就是感覺問題。」
不過也有網友緩頰，「不會因為政策改變不去，但是之後可能喝冷萃了」，「會喝的人就會喝，少喝一點還是能過日子」。
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今10月12日起，台灣星巴克客製化去冰、少冰補滿要收費；《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問星巴克店員，飲料選擇去冰不加價，容量剩多少？店員坦言，「不管中杯、大杯、特大杯，都會約剩三分之二杯左右」，以今天記者點餐的大杯那堤為例，「可參考杯身後面的刻度，飲料水位約會落在虛線下的第一條實線」。
星巴克會員蔡小姐接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示：「我覺得取消買一送一很好，因為常客並不想要跟買一送一的人潮在那裡排隊」。支持優惠縮水可以換取時間與環境優勢。
不過她也笑說，其實自己「不知道為什麼要累積星禮程？有感會員優惠好像也縮水很多」，廣告倒是一天到晚跳出，其實有點惱人。常覺得只是瞎集點，「要你花錢才能搭配使用點數。要不是我儲值在裡面結帳比較方便，不然也沒想用」，還說儲值也沒有優惠，其實用Apple Pay結帳也很方便。
說到客製化服務收費，蔡小姐認為，「星巴克冰塊量實在是有點多到離譜，因為不想去改動他的配方、加上想用冰塊去稀釋他們飲料的甜度，才都點正常冰」，她忍不住想問：「我喝星冰樂我都不加奶油，你會幫我扣掉鮮奶油的錢嗎？不會嘛！」
她質疑，可以裝四杯飲料的塑膠袋也是收費2元，「我不知道你這個成本費用是怎麼算的？」已經購買一杯飲料至少要160元新台幣了，怎麼好意思再收錢？對於提袋要收錢、去冰補奶也要收錢，蔡小姐怒轟「根本溫水煮青蛙」，直言「這麼大的統一企業要斤斤計較到這個程度，吃相真的非常難看」。
記者海巡社群網路平台，發現不少星巴克星禮程金星級會員宣告脫粉，吶喊「消費到金星會員延續到期日是2028的人來說，我們在意的會是那15元嗎？」「不是只有客製化收費會讓金星跑光光，從以前的微小福利消失就會讓金星跑光光。」
昨日網友表示，「身為金星老會員 最後一天用掉剩下的全部星星 去實現了抹茶自由 接下來就再也不會去星巴克消費了」、還有每年消費落在7、8萬的多年金星會員表示「去冰補牛奶要收費我拒絕接受，但我接受全面飲品直接調漲15元，就是感覺問題。」
不過也有網友緩頰，「不會因為政策改變不去，但是之後可能喝冷萃了」，「會喝的人就會喝，少喝一點還是能過日子」。