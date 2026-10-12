我是廣告 請繼續往下閱讀

2026重陽節是哪一天？由來、意義速看：陽氣最重之日

▲重陽節是一年之中，陽氣最重的日子，可以把握機會去晦開運。（示意圖／取自unsplash）

重陽節後「4生肖」逢九逆轉勝！屬狗最旺魅力爆發

🐵第4名：生肖猴

🐭第3名：生肖鼠

🐎第2名：生肖馬

🐶第1名：生肖狗

2026農曆九月初九重陽節將於10月18日到來，在民俗傳統中，重陽節被視為一年當中陽氣最重之日，也是驅凶轉運的大吉日。根據命理專家小孟老師表示，，未來展翅高飛。農曆九月初九是重陽節，2026年落在國曆10月18日，在《易經》中，奇數「九」被視為陽數的極限，農曆九月初九「兩陽數相重」，因此稱為「重陽」，也是一年當中陽氣最重的日子，古代傳統上會在這天登高、驅凶避邪、淨宅轉運，也因「九九」與「久久」同音，有長命百歲涵義，現代已逐漸演變為敬老節。屬猴的人如果過去有股票、基金套牢情況，近期有望迎來解套機會，重陽節後有望突破困境，在事業上如果遇到任何困擾，通通都可以克服難題，找到解決之道。屬鼠的人過去如果有病痛纏身困擾，重陽節過後有望逐漸好轉，如果有憂鬱、躁鬱等情況，也有機會找回自信。屬馬的人過去若財運處於較低迷狀態，重陽節後將撥雲見日，若先前有破財的問題，未來也將逐一化解開來。屬狗的人將有貴人助運，如果是從事與績效、業績相關工作，表現會特別亮眼；如果本身是希望變更好的人，近期個人魅力提升，重陽節後事業發展有望展翅高飛。