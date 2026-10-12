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美中正討論台灣議題 康貝爾：戰略模糊仍有必要

對台軍售恐成美中交易籌碼？警告將損害美國公信力

川普重視對中關係卻忽略盟友 AI競爭也藏風險

美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近日接受香港《南華早報》專訪，透露台灣議題已成為美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平積極討論的議題之一。他同時警告，若華府將對台軍售當作與北京談判的交換籌碼，恐動搖美國數十年來維護台海穩定所建立的公信力，強調美國應維持與台灣牢固的非官方關係，並持續致力於台海和平。《南華早報》12日刊出康貝爾專訪，針對美中關係、台灣安全及人工智慧（AI）競爭等議題進行討論。曾在拜登政府擔任副國務卿、被稱為「亞洲沙皇」的康貝爾指出，美中關係一項經常被忽略的重大成就，就是雙方多年來在複雜的台灣議題上維持和平與穩定。康貝爾認為，儘管台海局勢多次升溫，過去數十年維持現狀的政策框架也持續受到政治與軍事發展考驗，但維持現狀仍符合台灣人民及各方利益。針對美國是否應放棄「戰略模糊」，更明確表態是否協防台灣，康貝爾認為，美國長期採取的政策框架仍具有維持區域穩定的作用。他指出，美國對台政策雖然保有一定程度的戰略模糊，但在維護和平與穩定的目標上必須保持清晰，讓各方理解華府的決心。康貝爾也透露，美中領導人正以謹慎態度處理台灣議題，「這個議題已被提出，而且正在積極討論」，但未進一步說明雙方具體討論內容。對於川普政府可能將對台軍售納入美中談判，康貝爾警告，這類做法最大的戰略風險，在於動搖外界對美國維護台海穩定承諾的信心。他強調，儘管華府與北京在台灣問題上存在深刻分歧，雙方仍有共同利益，包括危機管理、維持軍事溝通管道，以及降低誤判造成衝突升級的風險。至於中國若對台灣實施隔離或封鎖，而非直接發動傳統軍事攻擊，美國是否應採取行動，康貝爾則以已卸任政府職務為由，拒絕評論特定情境。他認為，過度公開討論可能發生的軍事衝突，反而容易加深不信任、不利局勢穩定，美國應持續深化與台灣的非官方關係，以審慎且靈活的方式處理兩岸問題。談及川普政府的外交政策，康貝爾表示，他支持美中關係穩定發展，但也擔憂川普將過多精力放在改善對中關係，卻未同樣重視與盟友及夥伴的合作。他以近期美加關係緊張為例，指出美國若想維持全球影響力，除了與中國建立穩定關係，也必須鞏固既有盟友體系。在AI議題上，康貝爾則認為，美中雖然持續爭奪技術領先地位，但人工智慧可能帶來的安全及失控風險，已超越單純的國家競爭。雙方應在風險通報與安全治理等領域尋求合作，避免競爭阻礙必要的溝通。康貝爾曾在歐巴馬政府擔任國務院東亞暨太平洋事務助卿，並於拜登政府出任國安會印太事務協調官及副國務卿，目前擔任華府戰略諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）董事長兼共同創辦人。