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台中市政府116年度編列3.95億元的「振興經濟節慶計畫」（台中購物節），引發民進黨台中市議會黨團強烈批判。綠營議員質疑購物節預算「行銷費用暴增、效益過度膨脹、淪為個人宣傳」，並直指該筆預算甚至高於新建學校校舍經費。民進黨團今(12)日宣布提主張，將購物節預算刪減至僅剩1元保留科目，由下一任市長決定是否續辦。議員陳俞融指出，116年振興經濟節慶計畫較115年多編列約3100萬元，其中購物節業務費大幅成長34%（增至1739萬元），但發給民眾的抽獎獎金僅增6%，顯示過半新增預算全拿去搞行銷。陳俞融計算，市府預計發給市民約3.045億元，卻花費9050萬元替市府宣傳，相當於「每發3.4元獎金，就要花1元做行銷」。此外，針對市府宣稱購物節帶動764億元產值的說法，陳俞融指出，市府是以「登錄消費乘上2.04倍效益」推算，但民眾加油、買菜、逛超市等日常開銷本就會發生，市府卻全數攬為購物節功勞。加上全台民眾甚至外籍人士皆可參與抽獎，恐讓台中納稅人的3億元預算流向外縣市。黨團總召周永鴻指出，3.95億元的購物節預算，已遠高於鹿陽國小新建校舍（約3億元）及潭子國中校舍整建（2.5億元）的費用。「辦活動動輒數億，這些年投入購物節的錢，可以改善多少學校？」周永鴻要求市府拿出實質效益分析報告，並釐清預算優先順序。周永鴻強調，盧秀燕市長任期即將屆滿，黨團主張將預算大幅刪減至剩1元並保留科目，將是否續辦的決定權留給下一任市長，別讓孩子的校舍改善繼續等。市議員陳淑華補充，對比台南、桃園、彰化等縣市的購物節海報皆以在地地標與特產為主，台中市的海報竟高掛盧秀燕市長的大頭貼，這次甚至連一級主管的人像都站上一排，遭民眾戲稱為「盧市府畢業照」。陳淑華怒批，台中購物節預算高出其他縣市數十倍甚至百倍，效益卻未能帶動庶民與基層經濟，資金多流向大財團與大百貨，最終只換來「赤裸裸用公帑包裝個人宣傳」。