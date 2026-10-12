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飛官編現比87.8％ 國防部點2大離退原因

推「阿湯哥條款」 72資深飛官員額可留到58歲

空勤加給最高8.64萬 續服每年最高再領144萬

新式F-16持續接裝 國防部盼把成熟戰力留下來

空軍近年面臨資深飛行員屆齡離退、民航業高薪搶才等壓力，國防部研討如何避免陷入「有戰機、無飛行員」窘境，並於今（12）日報告表示，已完成被外界稱為「阿湯哥條款」的「空軍專責飛行軍官運用作法」，規劃增設72個專責飛行軍官員額，留用服役滿14年以上、經驗成熟的中校及上校飛官，不僅保留原階級、持續執行飛行任務，還可依本人意願延長服役至58歲，不受中校26年、上校30年最大服役年限限制，盼藉此留住成熟戰力。立法院外交及國防委員會今邀請國防部進行「國軍飛行人員離退及補充現況及留任機制作為」專案報告。根據國防部書面資料，目前空軍飛行人力編現比為87.8％，因應新式戰機接裝任務，過去也已調增相關人員編制。國防部指出，今年迄今離退飛行人員均已服滿最少法定年限，飛官難留主要有2大原因。首先是「中高齡轉業抉擇」。現行中校最大服役年限為26年、約48歲，上校為30年、約52歲，一旦退伍即無法繼續領取飛行待遇；相較之下，民航機師可執業至65歲，因此部分飛官在基本役期屆滿或服役滿20年後，就會選擇提早轉往民航。另一項因素則是疫情後旅遊市場復甦，航空公司迎來新機交機潮，民航業機師需求增加，加上薪酬待遇優渥、可飛到65歲，對軍方飛行人才具有相當吸引力。為提高資深飛官續服意願，國防部完成「空軍專責飛行軍官運用作法」，並已於9月4日呈報行政院審議，規劃將以專案方式增編72個專責飛行軍官員額，鎖定服役滿14年以上、具有高資格、經驗豐富且成熟的中校及上校飛行軍官。這些飛官將保留原有階級，不必因一般服役年限屆滿離開部隊，而是依個人意願延長服役，最長可一路留到校官除役年齡58歲，並配置在各作戰隊、專機或座機部隊，持續負責戰備與飛行訓練工作。這套制度也被外界形容為台版「阿湯哥條款」，由於電影《捍衛戰士：獨行俠》中，湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」與同期飛官相比，昔日袍澤早已升任將領，他卻仍維持上校官階，長期留在第一線執行飛行任務。除了延長服役，國防部也透過待遇留才。目前軍方飛行人員除本俸、專業加給及志願役加給之外，另有空勤加給及增支加成，依照機種、階級及職務不同，每月可領3萬6900元至8萬6400元。飛行人員服役滿14年、未滿30年，若選擇繼續服役，另可申領「繼續服現役獎助金」，依機型及階級不同，每人每年可領72萬元至144萬元。此外，自今年7月1日起，各飛行部隊的飛行作戰人員還可支領第一類戰鬥部隊加給，每月1萬2000元。未來納入專責飛行軍官制度的人員，也將持續享有空勤加給增支加成及續服現役獎助金。國防部並已建議行政院配合修正相關支給表，作為制度推動基礎。在飛行人員補充方面，國防部表示，目前仍以軍校正期班及飛行常備軍官班作為主要培訓來源，也持續透過校園招募及媒體宣傳增加報考意願。另外，因應F-16新機接裝，自2021年起也已計畫性增加F-16飛行人力儲訓，近年各飛行班隊招獲情況仍可滿足基本人力培訓需求。