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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前登上政論節目《少康戰情室》接受訪問，讓該節目線上觀看人數一度爆衝到14萬人，收視率也突破2.11，是平常的兩倍。不料收視率狂飆，還是沒能贏過民視八點檔《豆腐媽媽》的2.82。而隔天沈伯洋與黃捷、吳沛憶出席《加開零食會》直播時，也提到當天《少康戰情室》的收視率，吳沛憶還喊話《豆腐媽媽》邀約，引來大批粉絲敲碗。對此，民視也正式回應，表示已與團隊接洽，「角色與劇情已在編排中。」沈伯洋近日在《加開零食會》直播節目中，提到《少康戰情室》收視率輸給《豆腐媽媽》的事情，讓黃捷笑說八點檔還是贏了，吳沛憶則幽默表示：「我們的目標就是前進《豆腐媽媽》。」還狂喊話劇組邀約，粉絲也跟著敲碗。對此，民視也做出回應，嗨喊粉絲許願成功，並透露已與沈伯洋團隊接洽，「《豆腐媽媽》角色與劇情已在編排中，敬請期待。」雖然目前角色與劇情尚未確定，但黃捷在節目中笑說沈伯洋可以演「PUMA（沈伯洋英文名）爸爸」，引發網友熱議，「PUMA的台詞：『哇，這豆腐好好吃喔～』 」、「感覺會很適合」、「真的可以創個角色給他欸。」《豆腐媽媽》是民視於2025年12月23日首播的八點檔連續劇，由導演馮凱執導、編劇葉鳳英執導，並由謝瓊煖、洪都拉斯等人主演。劇情圍繞著傳統的「萬家」豆腐老店展開。劇中以「一個家庭三個姓氏」以及「豆腐秘方只傳姓萬的男丁」之家訓，帶出充滿衝突、矛盾卻溫馨的家庭守護故事。