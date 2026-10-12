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▲WeMo公開2017年、2020年、2022年及2026年台北市還車熱點分布，顯示騎乘足跡逐年擴散，從早期集中於東區，逐漸延伸至中山、西門等商圈。（圖／WeMo提供）

10月23日擴大營運，淡水竹圍、紅樹林、新市鎮都能騎

10／19看騎乘回顧、分享抽iPhone Duo

▲WeMo推出首部原創短劇《媽，你又來了！》，邀請金鐘演員于子育與新生代演員蒲禾菲主演，10月12日起播映。（圖／WeMo提供）

共享電動機車品牌WeMo今（12）日宣布營運滿10週年，從2016年台北街頭的第一台共享電動機車起步，如今全台投入1.1萬台車輛，累積用戶突破210萬人，總騎乘里程更達20億公里。WeMo也宣布下一階段擴張計畫，，並以未來10年達成10萬台車輛為目標。此外，10月19日將推出個人化「年度騎乘回顧」，用戶分享自己的騎乘故事，還有機會抽中iPhone Duo。WeMo表示，品牌成立10年來，累積超過210萬名用戶，總騎乘里程達20億公里，相當於繞行地球約5萬圈。其中，更有一名用戶在10年間騎乘超過1萬趟次，累積里程高達5萬公里，幾乎每天都使用共享電動機車代步。從最初以台北市大安區為起點，WeMo目前已投入1.1萬台共享電動機車，並宣稱在全台共享運具市場市占第一。隨著服務模式逐漸多元，除了隨租隨還，WeMo也推出日租方案及同站租還服務。根據WeMo公布數據，2026年日租方案騎乘量成長超過10倍，同站租還站點也增加至65站，用戶騎乘足跡遍及全台349個鄉鎮市區，涵蓋約95%的鄉鎮市區。WeMo執行長劉于遜表示，10年來品牌陪伴許多台灣人的日常生活，未來將持續擴大服務範圍，讓共享運具更加貼近民眾通勤、出遊及短程移動需求。迎接下一個10年，WeMo宣布以「十年十萬台」為長期目標，未來將從擴大營運範圍、增加車輛數量及提升騎乘品質三大方向發展。其中，10月23日起將正式開放竹圍、紅樹林及淡水新市鎮等新營運區域，進一步擴展新北市服務版圖。未來也計畫在校園、大眾運輸轉乘站周邊及旅宿據點增設專屬租還站，方便通勤族與旅客使用。在訂閱服務方面，WeMo指出，WeMo PASS推出至今已吸引超過15萬人次訂閱，依品牌提供的統計，訂閱用戶平均每年可節省數千元通勤支出。除了擴大營運範圍，WeMo也推出十週年系列活動。10月19日起，將在WeMo APP開放個人化「年度騎乘回顧」，讓用戶查看過去的騎乘紀錄，包括第一次騎乘、最遠騎乘旅程等內容，並推出分享騎乘故事抽iPhone Duo活動。另一方面，WeMo首部原創品牌短劇《媽，你又來了！》也於10月12日正式上線，由金鐘演員于子育與新生代演員蒲禾菲主演，以城市移動及親情故事為主題，於WeMo官方社群與LINE TV播映。