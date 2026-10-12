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▲國泰世華銀行推TWQR商戶收款服務，一碼整合多元支付，並同步建置商店服務管理後台，助商戶提升營運管理效率。（圖／國泰世華銀行提供）

響應推動行動支付普及的政策目標，並瞄準商戶數位經營需求，國泰世華銀行推出全數位體驗的「TWQR商戶收款服務數位申辦平台」，該平台具備24小時線上申辦、隨到隨審，以及核准通過後最快隔日啟用等3大特點。符合專案條件的商戶，可透過該申辦平台提出業務申請、確認收款到商店管理，所有金融服務皆可於線上取得一條龍串接，免去繁瑣填單、等待申辦流程，助攻商戶導入數位收款服務不卡頓。國泰世華銀行推出的「TWQR商戶收款服務數位申辦平台」線上申辦服務開放12類營業項目，涵蓋餐飲、飲料、家居裝潢、寵物美容、汽機車零件買賣、服飾、配件及美甲、美髮等日常消費場景，協助更多符合專案條件的店家和攤商快速導入TWQR收款服務。同時，為回饋商戶，即日起至2027年2月28日，國泰世華銀行TWQR收款服務的商戶，核准後每月最高享888元手續費回饋，活動至明（2027）年2月，期間累計最高享4440元優惠。除便利的申辦與收款流程外，國泰世華銀行亦提供商戶「商店服務管理後台」，商戶可透過該系統查詢交易紀錄、交易帳款及相關金流資訊，提升日常對帳與營運管理效率。國泰世華銀行表示，將持續瞭解商戶管理需求，逐步優化商店服務管理後台功能，提升商戶營運管理的數位化與便利性，未來亦將持續整合支付、金流與商戶管理服務，簡化收款、對帳及營運管理流程，減少商戶跨系統操作與人工處理負擔，逐步完善數位支付與商戶服務體驗。