經濟部今（12）日召開貿易救濟審議會，決議越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品反傾銷案之產業損害初步調查結果進行審議，認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，後續將移請財政部進行傾銷調查。
依據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》規定，程序上先由經濟部進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，如其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。
經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。
2024年越南鋼品大舉進口 影響國內鋼品
經濟部表示，本案調查資料涵蓋期間，越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品進口量自2024年至2025年大幅增加，進口價格逐年下降，且皆低於國產品內銷價格。
國產品為與之競爭不得不跟進減價，減價幅度更甚於涉案貨物，但因內銷價格仍高於涉案傾銷貨物致流失客戶，即便我國需求有所成長時也不見改善，導致市場占有率持續下降及內銷虧損擴大，國內產業營運狀況持續惡化。
今年1月至6月因申請人宣布即將申請反傾銷調查，加上價差縮小，國內產業各項經濟指標，包括內銷虧損情形始不致繼續惡化，顯示越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品傾銷進口對國內產業造成不利影響。
經濟部表示，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響之意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考。屆時並不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。
有關產業損害初步調查報告公開版可於今年11月12日起至貿易署網站「經貿往來」/「我國採行之貿易救濟措施」/「案件調查」項下之「調查報告」下載。
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經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。
2024年越南鋼品大舉進口 影響國內鋼品
經濟部表示，本案調查資料涵蓋期間，越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品進口量自2024年至2025年大幅增加，進口價格逐年下降，且皆低於國產品內銷價格。
國產品為與之競爭不得不跟進減價，減價幅度更甚於涉案貨物，但因內銷價格仍高於涉案傾銷貨物致流失客戶，即便我國需求有所成長時也不見改善，導致市場占有率持續下降及內銷虧損擴大，國內產業營運狀況持續惡化。
今年1月至6月因申請人宣布即將申請反傾銷調查，加上價差縮小，國內產業各項經濟指標，包括內銷虧損情形始不致繼續惡化，顯示越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品傾銷進口對國內產業造成不利影響。
經濟部表示，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響之意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考。屆時並不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。
有關產業損害初步調查報告公開版可於今年11月12日起至貿易署網站「經貿往來」/「我國採行之貿易救濟措施」/「案件調查」項下之「調查報告」下載。