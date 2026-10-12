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日本職棒讀賣巨人前監督阿部慎之助今年5月因涉及對女兒施暴遭逮捕，隨後黯然請辭，如今傳出有望重返老東家。日媒《日刊體育》披露，巨人已向47歲的阿部提出回歸邀請，目前最可能安排他進入編成部門任職，代表他暫時不會重掌兵符，而是改以球團幕僚身分協助球隊。阿部慎之助今年5月25日在東京都內住處，因制止18歲長女與15歲次女爭吵時情緒失控，被指抓住長女衣領並將她摔倒，隨後遭警方以暴行嫌疑現行犯逮捕。所幸長女並未受傷，阿部隔天獲釋。事件爆發後，阿部主動向巨人球團請辭，並在記者會上含淚道歉。他也因此成為巨人隊史首位在球季進行中離任的監督，對球團形象與球隊戰力都造成不小衝擊。阿部請辭後，日本球迷隨即發起要求他回歸的網路連署。原本目標設定為4萬3500人，但短短兩天就突破12萬人，最終共有13萬700人響應。連署主辦單位6月也將連署結果與陳情書正式寄送給巨人球團及讀賣新聞集團，希望球團能在適當時機給阿部重新出發的機會。如今巨人傳出主動邀請阿部回歸，也讓這起連署行動再度受到關注。阿部辭職後，巨人由橋上秀樹代理監督接手，本季最終以央聯第2名闖進季後賽。不過，巨人在3戰2勝制的高潮系列賽首輪連輸2場給橫濱DeNA，無緣晉級下一輪，球季也提前結束。根據日媒報導，巨人已向阿部提出回歸球團邀請，目前最有可能的安排是進入編成部門。這代表阿部即使重返球團，也不會立刻回到一軍監督位置，而是轉換角色，從球員補強、陣容規劃或內部建構等方向協助球隊。