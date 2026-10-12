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身分證記載1896年出生 若屬實將打破金氏世界紀錄

日媒追查驚見另一張身分證 出生年份竟差30年

家人堅信阿嬤130歲 長壽秘訣就是「什麼都吃」

泰國東北部一名老婦日前歡度「130歲生日」，由於身分證記載她出生於1896年，若資料屬實，將打破金氏世界紀錄認證的史上最長壽紀錄，引發當地媒體關注。有日本媒體特地走訪當地，實地採訪這位「超級人瑞」及其家人，不過卻意外揭露了驚人真相。綜合日本朝日電視台等媒體報導，這名住在泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的老婦名叫曼卡拉（Mangkalar Saen）。今年9月18日，家人為她準備生日蛋糕，上面插著象徵130歲的數字蠟燭，並一同唱生日快樂歌，相關影片曝光後迅速引發熱議。曼卡拉家人保存的一張舊身分證上，出生日期寫著泰國佛曆2439年9月18日，換算成西元為1896年9月18日。若記載正確，代表她今年已滿130歲，甚至經歷泰國6位國王的統治時期。目前金氏世界紀錄認證的史上最長壽者，是法國女性卡爾芒（Jeanne Calment），於1997年以122歲164天高齡辭世。若曼卡拉真的活到130歲，將比這項紀錄多出約8年。據家人透露，這張舊身分證原本一度遺失，甚至曾向警方報案。直到約2、3年前，家人準備前往寺廟修行，翻出曼卡拉過去穿過的白色衣服，才意外在口袋中找到裝在塑膠袋裡的證件。後來一名當地僧侶得知此事，前往探訪曼卡拉，並將身分證照片上傳社群平台，讓這名「130歲阿嬤」一夕成為話題人物。為了確認曼卡拉的真實年齡，日本媒體前往當地採訪，並實際查看她的身分證件。採訪過程中，曼卡拉的62歲次女拿出另一張於2025年核發的身分證，上面記載的出生日期卻是1926年9月18日。依照這份資料，曼卡拉今年應為100歲，而非130歲。此外，曼卡拉育有5名子女、9名孫子女及8名曾孫子女，其中最小的孩子目前約60歲。如果她真的已經130歲，就代表她是在70歲時生下么兒，也讓外界對原本的出生年份產生疑問。面對兩份證件出現30年落差，當地政府官員解釋，過去戶籍資料多由地方首長或登記人員手寫紀錄，登記錯誤並不罕見，並坦承重新核發證件時曾調整出生年份。官員表示，曼卡拉實際年齡達130歲的可能性「極低」。不過，由於缺乏足夠的早期出生及戶籍資料，目前仍難以完全確認她的真實年齡。儘管官方對130歲的說法抱持懷疑，曼卡拉的家人仍相信舊身分證上的記載，認為既然證件由政府核發，出生年份就應具有可信度。至於長壽秘訣，家人表示，曼卡拉平時喜歡吃當地蔬菜及魚類，不太挑食，基本上什麼都願意吃。雖然曼卡拉如今已不太能進行長時間對話，有時也記不起家人的名字，但仍能回應親人的問候。面對鏡頭時，她還雙手合十，用泰語向採訪人員打招呼，並揮手表示自己身體很好。目前曼卡拉尚未獲得金氏世界紀錄認證。不過無論實際年齡為何，她依然在家人的陪伴下，過著平靜的生活。