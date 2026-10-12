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蔣萬安教訓選民不理性？趙曉慧曝「中間選民」被圈粉鐵證

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（11）晚啟動首場「台北大洋流」車隊掃街，從中山大同區一路挺進，官方YouTube直播也一度超過6萬人同時在線觀看，聲勢相當驚人，而這究竟是同溫層效應，還是真的外溢到中間選民、淺藍？作家趙曉慧則從4個指標分析，驗證淺藍與中間選民正在被沈伯洋圈粉，洋流不僅是真的而且變成海嘯，把蔣萬安逼到只能回防鞏固藍營基本盤。趙曉慧首先指出藍營最具指標性《TVBS》民調，根據最新台北市長調查結果，在中間選民支持度方面，蔣萬安從5月26日的57%慘跌至40%，沈伯洋則從14%暴增至36%。她直言，雙方在中間選民的差距，從原本的43個百分點，瞬間暴縮到只剩4個百分點，這就是最有力的證明，代表有大量的「無政黨傾向者」與「淺藍選民」已經轉向沈伯洋。趙曉慧續指，沈伯洋接連登上「戰鬥藍」精神領袖趙少康所主持的《少康戰情室》、李四端專訪、王偉忠專訪等節目，留言區出現大量「自稱非綠」的網友，這些留言表示以前對沈伯洋有偏見，但看完專訪發現他很有條理，對比之下，感嘆蔣萬安太空洞了！接著，趙曉慧提到，淺藍與中間選民通常比較羞怯、不會大聲尖叫，但他們會停下腳步、主動接過文宣，甚至放在機車車廂裡。當蔣萬安教訓選民不理性，而沈伯洋在肥皂箱講生生喝鮮奶、育兒托育政策時，現場大量「推著嬰兒車的爸爸媽媽」願意駐足聽完，這也是中間選民的主流類型，他們的停留就是被沈伯洋圈粉的鐵證。最後則是蔣萬安的反應，對沈伯洋發動「泥巴戰」失效之後轉為防守焦慮。趙曉慧表示，如果沈伯洋只圈得到同溫層，藍營按兵不動就能躺著贏，但當蔣萬安陣營發現淺藍與中間選民正在流失，就開始出現戰術動作變形，例如蔣萬安不得不硬著頭皮出來接受媒體專訪，急著亂畫「松山機場遷建」政策大餅，在離場時被民眾包圍高喊「沈伯洋凍蒜」時出現尷尬神情。