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台中市一名56歲陳姓男子因行動不便，9日上午在家中廚房準備糖水給血糖降低的母親飲用時不慎跌倒在冰箱前，無力自行起身。80多歲母親也無法將兒子扶起，趕緊按下家中的緊急自動報案系統求助。警方接獲系統語音通報後，立即派員到場，順利將陳男扶起，並協助通報救護人員送醫檢查。台中市警察局第五分局水湳派出所9日上午9時13分許接獲一通電話，話筒內連續傳出3次電腦語音「○○路○號有糾紛」後隨即斷線。值班警員林芸蔓不敢大意，立即通報巡邏警力前往查看，當時正在執行守望勤務的巡佐蔣郁暉也趕赴支援。蔣姓巡佐率先抵達報案地址後，未聽見爭吵聲響，經詢問屋主才得知，原來是屋主56歲、行動不便的兒子陳男在廚房跌倒，無法自行爬起。當時陳男的80多歲母親因年事已高，無力將兒子扶起，只好按下家中的緊急自動報案系統按鈕，向警方求助。員警進入廚房後，發現陳男倒臥在冰箱前的地板上，左手仍緊抓著助行器。員警確認陳男沒有明顯外傷後，立即協助將他扶起，並通報救護人員到場，將陳男送往醫院進一步檢查。家屬對警方迅速到場協助，表達感謝。第五分局提醒，家中若有年長者或行動不便的家人，應留意居家安全，保持走道暢通、避免地面濕滑，並視需要加裝扶手及防滑設備，以降低跌倒風險；若家中設有緊急自動報案系統，也應熟悉操作方式，以便在緊急時刻及時求助。