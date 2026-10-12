就像育成把他的成績傳給我，我也想盡可能把目標推到更遠的地方，讓台灣球員有自覺，我們不只是這樣，我們也能站穩大聯盟。

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李灝宇打擊寫下首見成就 自曝季初很低潮

那時回到美國訓練其實比較低潮，沒想到一下子就上到大聯盟，很意外，那時我還在飯店剛洗完澡裸體，教練過來敲門恭喜我。

10轟對台灣特別有意義 李灝宇：盡可能把目標推到更遠的地方

就像育成把他的成績傳給我，我也想盡可能把目標推到更遠的地方，讓台灣球員有自覺，我們不只是這樣，我們也能站穩大聯盟。

參與韋蘭德生涯最終戰 李灝宇保留守備卡簽名

那場比賽很值得，因為他是名人堂級投手，我還留著那場守備卡，賽後給他簽名，貼上認證貼紙，成為獨一無二的紀念品。

曾開錯路到加拿大 李灝宇分享首年回憶

直到我看到國旗時才發現，用英文跟海關溝通，他說你不是第一個這樣的人，他問我是做什麼，我說是打棒球的，他google我的名字，跟我說很不錯欸，你打了2轟，我說錯了，是3支，後來我們有很多互動，他也幫助我找路。

▲台灣旅美強打李灝宇，結束MLB球季後回到台灣，今（12）日舉辦返台記者會，暢談旅美首年經歷。（圖／記者朱永強攝）

MLB大聯盟史上最強台灣打者李灝宇，結束旅美球季後回到台灣，今（12）日在台北市南港漢來飯店舉辦返台記者會，暢談旅美首年經歷，認為首年就達成10轟很有意義，「李灝宇今年4月首度被升上大聯盟，成為史上第19位台灣大聯盟球員，經歷一段時間適應後，6月中旬從小聯盟回歸，直接穩坐先發地位，累積出賽114場，敲出87支安打，打擊率2成64，並有10轟與46分打點，各項打擊數據都寫下台灣球員新紀錄。回顧本季大聯盟新人球季心路歷程，李灝宇透露剛遭遇WBC傷勢挫折沒辦法出賽，「回顧首次站上大聯盟殿堂，李灝宇笑說打擊還好，反而是守備比較緊張，因為一個miss掉，可能就害球隊丟分了。談到旅美首年經歷，他認為首年就達成10轟，對於台灣大聯盟選手而言特別有意義，「李灝宇印象最深刻比賽，則是7月17日明星賽回來面對天使，當時0：1落後，最後一個半局，李灝宇棒打名投耶茲Kirby Yates，二壘安打幫助球隊超前，「放開回來打，那場比賽2K，但我覺得自己狀態特別好，最後一個打席設定得很好，二縫線丟得很好、搭配指叉，我就抓外角球，很高興有抓到那顆球。」另外李灝宇也參與到隊史傳奇名將韋蘭德（Justin Verlander）生涯最後一場先發，「實際上，李灝宇球季間也曾面臨低潮，「大概有2、3天，到球場沒有什麼目標、心態比較低潮，有找心理輔導師、熟悉的教練與球員聊聊天，後來想通，也不是每個人都天天先發，我如果是面對左投時會上場，我就把資料全部讀熟。」至於有趣回憶，除了菜鳥的李灝宇得擔任補給員，背著飲料袋給每位前輩之外，剛升上大聯盟時，還為了回小聯盟拿行李，結果意外開錯路，直接開到加拿大去，「李灝宇學生時期曾經造訪底特律老虎主場，跟隊友說球場好漂亮，「我還記得，我那時跟旁邊隊友說，我以後要在那邊打球，結果9年後就在那邊打球了，我真的辦到了。」李灝宇最後想送給每個追夢的球員，「一定要把目標設定好，很明確的話就全力去追，然後努力達成。」