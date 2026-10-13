我是廣告 請繼續往下閱讀

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 05:00 AM 洛杉磯道奇 密爾瓦基釀酒人 國聯冠軍賽G2（MIL 1：0領先） 山本由伸 vs. Logan Henderson 08:00 AM 克里夫蘭守護者 坦帕灣光芒 美聯冠軍賽G1 Foster Griffin vs. Drew Rasmussen

項目 洛杉磯道奇（LAD） 密爾瓦基釀酒人（MIL） 先發投手 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） Logan Henderson 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 系列賽戰況 0勝1敗 1勝0敗 上次季後賽登板 NLDS G3：7局1失分、10K NLCS生涯首戰 重要背景 去年NLCS G2對MIL完投9局 生涯首度聯盟冠軍賽先發

項目 克里夫蘭守護者（CLE） 坦帕灣光芒（TB） 先發投手 Foster Griffin Drew Rasmussen 投打習慣 左投（LHP） 右投（RHP） 季後賽戰績 1勝0敗 1勝0敗 季後賽防禦率 3.38 0.00 季後賽三振 7 10 上一輪亮點 G3中繼2.2局飆7K ALDS G1投8局1安、10K無失分

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（13）日進行2場聯盟冠軍系列賽，其中洛杉磯道奇在國聯冠軍賽G1以1：2不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽0勝1敗落後，G2將推出日本王牌山本由伸先發，對決釀酒人新秀韓德森（Logan Henderson），力拚在系列賽移師洛杉磯前扳成1：1平手。另一邊美聯冠軍系列賽正式開打，克里夫蘭守護者完成分區系列賽「讓2追3」大逆轉後，首戰作客坦帕灣光芒，由左投葛里芬（Foster Griffin）對決拉斯穆森（Drew Rasmussen）。以下《NOWNEWS》整理10月13日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。道奇G2將把球交給山本由伸。這名日本右投上一場在國聯分區系列賽G3面對勇士，投7局只失1分、狂飆10次三振，幫助道奇以3：1拿下關鍵勝利，季後賽生涯再添代表作。值得注意的是，山本去年也曾在同樣的國聯冠軍賽G2、同樣的American Family Field面對釀酒人，當時投出9局完投，只被敲3支安打、僅失1分。如今道奇在系列賽0勝1敗的情況下再次把球交給他，也希望複製去年強勢壓制的劇本。釀酒人則推出24歲右投韓德森先發。這是他生涯首度在聯盟冠軍系列賽登板，對手卻直接是尋求3連霸的道奇；對密爾瓦基而言，若能在主場連拿2勝，帶著2：0領先前往洛杉磯，整個系列賽壓力就會完全倒向衛冕軍。美聯冠軍系列賽正式開打，守護者作客光芒。克里夫蘭上一輪面對白襪，前2戰都在主場吞敗，卻連贏G3、G4、G5，最終完成5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。美聯分區系列賽G5生死戰，守護者以2：0完封白襪，威廉斯（Gavin Williams）單場飆出12次三振，追平隊史季後賽單場紀錄；全隊投手群合計送出21K，更改寫大聯盟季後賽9局制單場最多三振紀錄。拉米瑞茲（José Ramírez）則轟出致勝2分砲，成為系列賽大逆轉的核心人物。守護者G1推出左投葛里芬先發，他在分區系列賽G3曾以長中繼登板2.2局狂飆7次三振，是球隊從0勝2敗開始反攻的重要角色。這將是他生涯首度季後賽先發。光芒則以美聯頭號種子身分坐鎮主場，首戰交給拉斯穆森。上一輪ALDS G1面對洋基，他主投8局只被敲1安、沒有失分，並狂飆10次三振，幾乎一路挑戰無安打比賽，也是本屆季後賽目前最具壓制力的單場先發之一。他生涯季後賽4場出賽、防禦率僅2.13，本季又長期扮演光芒王牌角色；相較之下，守護者一路打滿5場分區系列賽，投手群消耗更大，光芒則在橫掃洋基後獲得較充足休息，G1體能與牛棚完整度都更有優勢。不過守護者目前氣勢正盛，尤其拉米瑞茲在分區系列賽最後3戰完全甦醒，貢獻全隊超過3成的打點，若他的長打狀態延續，仍是克里夫蘭最有機會突破拉斯穆森的關鍵。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽賽事。：手機、平板、電腦皆可收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。