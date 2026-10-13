2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（13）日進行2場聯盟冠軍系列賽，其中洛杉磯道奇在國聯冠軍賽G1以1：2不敵密爾瓦基釀酒人，系列賽0勝1敗落後，G2將推出日本王牌山本由伸先發，對決釀酒人新秀韓德森（Logan Henderson），力拚在系列賽移師洛杉磯前扳成1：1平手。另一邊美聯冠軍系列賽正式開打，克里夫蘭守護者完成分區系列賽「讓2追3」大逆轉後，首戰作客坦帕灣光芒，由左投葛里芬（Foster Griffin）對決拉斯穆森（Drew Rasmussen）。以下《NOWNEWS》整理10月13日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。
10月13日 MLB季後賽完整賽程表（台灣時間）
山本由伸扛G2止敗 去年同地曾繳出完投勝
道奇G2將把球交給山本由伸。這名日本右投上一場在國聯分區系列賽G3面對勇士，投7局只失1分、狂飆10次三振，幫助道奇以3：1拿下關鍵勝利，季後賽生涯再添代表作。
值得注意的是，山本去年也曾在同樣的國聯冠軍賽G2、同樣的American Family Field面對釀酒人，當時投出9局完投，只被敲3支安打、僅失1分。如今道奇在系列賽0勝1敗的情況下再次把球交給他，也希望複製去年強勢壓制的劇本。
釀酒人則推出24歲右投韓德森先發。這是他生涯首度在聯盟冠軍系列賽登板，對手卻直接是尋求3連霸的道奇；對密爾瓦基而言，若能在主場連拿2勝，帶著2：0領先前往洛杉磯，整個系列賽壓力就會完全倒向衛冕軍。
道奇、釀酒人G2先發投手對決
守護者完成讓2追3 ALCS首戰挑戰光芒
美聯冠軍系列賽正式開打，守護者作客光芒。克里夫蘭上一輪面對白襪，前2戰都在主場吞敗，卻連贏G3、G4、G5，最終完成5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。
美聯分區系列賽G5生死戰，守護者以2：0完封白襪，威廉斯（Gavin Williams）單場飆出12次三振，追平隊史季後賽單場紀錄；全隊投手群合計送出21K，更改寫大聯盟季後賽9局制單場最多三振紀錄。拉米瑞茲（José Ramírez）則轟出致勝2分砲，成為系列賽大逆轉的核心人物。
守護者G1推出左投葛里芬先發，他在分區系列賽G3曾以長中繼登板2.2局狂飆7次三振，是球隊從0勝2敗開始反攻的重要角色。這將是他生涯首度季後賽先發。
拉斯穆森成光芒最大優勢 ALDS曾8局10K壓制洋基
光芒則以美聯頭號種子身分坐鎮主場，首戰交給拉斯穆森。上一輪ALDS G1面對洋基，他主投8局只被敲1安、沒有失分，並狂飆10次三振，幾乎一路挑戰無安打比賽，也是本屆季後賽目前最具壓制力的單場先發之一。
他生涯季後賽4場出賽、防禦率僅2.13，本季又長期扮演光芒王牌角色；相較之下，守護者一路打滿5場分區系列賽，投手群消耗更大，光芒則在橫掃洋基後獲得較充足休息，G1體能與牛棚完整度都更有優勢。
不過守護者目前氣勢正盛，尤其拉米瑞茲在分區系列賽最後3戰完全甦醒，貢獻全隊超過3成的打點，若他的長打狀態延續，仍是克里夫蘭最有機會突破拉斯穆森的關鍵。
守護者、光芒G1先發投手對決
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|05:00 AM
|洛杉磯道奇
|密爾瓦基釀酒人
|國聯冠軍賽G2（MIL 1：0領先）
|山本由伸 vs. Logan Henderson
|08:00 AM
|克里夫蘭守護者
|坦帕灣光芒
|美聯冠軍賽G1
|Foster Griffin vs. Drew Rasmussen
道奇G2將把球交給山本由伸。這名日本右投上一場在國聯分區系列賽G3面對勇士，投7局只失1分、狂飆10次三振，幫助道奇以3：1拿下關鍵勝利，季後賽生涯再添代表作。
值得注意的是，山本去年也曾在同樣的國聯冠軍賽G2、同樣的American Family Field面對釀酒人，當時投出9局完投，只被敲3支安打、僅失1分。如今道奇在系列賽0勝1敗的情況下再次把球交給他，也希望複製去年強勢壓制的劇本。
釀酒人則推出24歲右投韓德森先發。這是他生涯首度在聯盟冠軍系列賽登板，對手卻直接是尋求3連霸的道奇；對密爾瓦基而言，若能在主場連拿2勝，帶著2：0領先前往洛杉磯，整個系列賽壓力就會完全倒向衛冕軍。
|項目
|洛杉磯道奇（LAD）
|密爾瓦基釀酒人（MIL）
|先發投手
|山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）
|Logan Henderson
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|系列賽戰況
|0勝1敗
|1勝0敗
|上次季後賽登板
|NLDS G3：7局1失分、10K
|NLCS生涯首戰
|重要背景
|去年NLCS G2對MIL完投9局
|生涯首度聯盟冠軍賽先發
美聯冠軍系列賽正式開打，守護者作客光芒。克里夫蘭上一輪面對白襪，前2戰都在主場吞敗，卻連贏G3、G4、G5，最終完成5戰3勝制的「讓2追3」大逆轉。
美聯分區系列賽G5生死戰，守護者以2：0完封白襪，威廉斯（Gavin Williams）單場飆出12次三振，追平隊史季後賽單場紀錄；全隊投手群合計送出21K，更改寫大聯盟季後賽9局制單場最多三振紀錄。拉米瑞茲（José Ramírez）則轟出致勝2分砲，成為系列賽大逆轉的核心人物。
守護者G1推出左投葛里芬先發，他在分區系列賽G3曾以長中繼登板2.2局狂飆7次三振，是球隊從0勝2敗開始反攻的重要角色。這將是他生涯首度季後賽先發。
拉斯穆森成光芒最大優勢 ALDS曾8局10K壓制洋基
光芒則以美聯頭號種子身分坐鎮主場，首戰交給拉斯穆森。上一輪ALDS G1面對洋基，他主投8局只被敲1安、沒有失分，並狂飆10次三振，幾乎一路挑戰無安打比賽，也是本屆季後賽目前最具壓制力的單場先發之一。
他生涯季後賽4場出賽、防禦率僅2.13，本季又長期扮演光芒王牌角色；相較之下，守護者一路打滿5場分區系列賽，投手群消耗更大，光芒則在橫掃洋基後獲得較充足休息，G1體能與牛棚完整度都更有優勢。
不過守護者目前氣勢正盛，尤其拉米瑞茲在分區系列賽最後3戰完全甦醒，貢獻全隊超過3成的打點，若他的長打狀態延續，仍是克里夫蘭最有機會突破拉斯穆森的關鍵。
|項目
|克里夫蘭守護者（CLE）
|坦帕灣光芒（TB）
|先發投手
|Foster Griffin
|Drew Rasmussen
|投打習慣
|左投（LHP）
|右投（RHP）
|季後賽戰績
|1勝0敗
|1勝0敗
|季後賽防禦率
|3.38
|0.00
|季後賽三振
|7
|10
|上一輪亮點
|G3中繼2.2局飆7K
|ALDS G1投8局1安、10K無失分
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。