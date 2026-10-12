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伊朗支持的葉門叛軍胡塞武裝組織於當地時間周日再度針對沙烏地阿拉伯利雅德國際機場發動攻擊，就在前一天，同一座機場航廈才剛遭到飛彈襲擊，造成12人死亡。由於胡塞組織揚言沙國全境機場都在攻擊範圍，美國與英國雙雙針對航空公司與公民發出特別提醒。根據美聯社報導，沙烏地阿拉伯當局表示，在哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）國內線航廈建築發生的最新襲擊中，有一名巴基斯坦籍男子死亡，另有11人受傷。該機場在過去五天內已四度遭襲，自週六發生飛彈襲擊後便持續關閉。週六的襲擊是自伊朗戰爭爆發以來，海灣阿拉伯國家所遭受最慘重的致命打擊，當時另有超過300人受傷，部分傷勢嚴重。這條戰線的劇烈升級恐引發美軍更進一步介入。美國總統川普表示，他正在評估是否加入對抗胡塞武裝的戰局。白宮在週日對此則未發表評論。印度駐沙烏地阿拉伯大使館表示，一名印度公民於週日因週六襲擊所造成的傷勢不治身亡，使該次襲擊的死亡人數推升至13人。沙烏地當局隨後指出，位於達曼（Dammam）、靠近巴林與卡達的波斯灣城市，法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport）也遭到襲擊，但未透露細節。週一清晨，沙烏地阿拉伯公布了機場航廈監視器捕捉到的襲擊瞬間畫面。畫面顯示，在人潮繁忙的大廳裡，許多身穿白色長袍、準備前往麥加的朝聖者正在排隊，其他人則在附近的休息區滑手機，隨後火球爆開，人們紛紛撲倒在地並逃跑求生。隨著胡塞武裝組織攻勢愈發頻繁，美國聯邦航空總署（FAA）發布飛航通告，要求所有美國籍航空公司及在美登記的飛機飛往或飛越沙烏地阿拉伯時須提高警戒，直指胡塞武裝對各種飛行高度的航空器都具有威脅。英國大使館則建議英國公民，除必要行程外應避免前往吉達、達曼及沙國境內除麥地那（Medina）以外的所有機場。