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▲陳漢典（左）將擔任金鐘獎綜藝類主持人，透露目前已準備得「七七八八」，每天也都睡不好。（圖／記者陳明安攝影）

綜藝天王吳宗憲與Lulu（黃路梓茵）、陳漢典主持的《綜藝大熱門》，入圍本屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，今（12）日出席入圍分享會。受訪時談到選舉，吳宗憲表示現在都不站台了，笑說：「少賺很多很多！」並認為台灣已經夠亂，不過他也透露11/28一定會去投票。吳宗憲金鐘典禮當天，因將前往苗栗演出，無法與Lulu、陳漢典一起走星光大道，而提到「九合一」選舉倒數，他表示：「全部都不站台了，少賺很多很多。」吳宗憲認為台灣已經夠亂了，希望人與人之間多一些相愛、少一些相害，只要牽扯到政治，總會變得血流成河。另外，蔡康永日前因出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，引發熱議，甚至遭中國抵制、封殺。被問到此事，吳宗憲立刻點名曾在《康熙來了》擔任助理主持的陳漢典，讓對方馬上轉話題說：「我們來聊點金鐘獎，藝人就是帶來歡樂，把重點放在10/23的金鐘獎。」對於相關敏感話題不願多談。不過，吳宗憲也透露11/28會去投票，「我每一次都有投票，還有一次投到晚上快7點。」談到金鐘獎備戰狀況，將擔任綜藝類主持人的陳漢典透露目前已準備得「七七八八」，坦言每天都睡不好，更透露每次準備要睡時，枕邊人Lulu就會喊：「起來緊張了！」而吳宗憲則幽默表示：「根本沒人要看你啊！不要想那麼多。」認為反正緊張與否都要上台，勸陳漢典放平常心面對。第61屆金鐘獎即將登場，三立電視今年一舉入圍13項大獎，不僅創下近4年最佳成績，入圍數更居有線電視之冠。為感謝幕前、幕後團隊的投入，三立也特別舉辦「三立電視金鐘入圍分享會」，邀集各節目入圍者齊聚一堂，分享入圍心情及製作歷程，共同見證這份得來不易的榮耀。