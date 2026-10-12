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▲「拍謝少年【噪音特區Noise Zone】高流演唱會」10日晚間湧入三千名粉虱應援。（圖／高流提供）

高雄流行音樂中心歡慶正式邁入5週年，2026 Takao Rock打狗祭以「全民樂園」為概念，首波活動「Hi-ing 5」於國慶連假10月10日、11日強勢登場，集結21組跨界音樂陣容，開放海風廣場、珊瑚礁群與音浪塔三大舞台免票入場。高流指出，兩日吸引破12萬人次湧入高雄港灣同樂，為高流5週年系列活動拉開最熱血序幕。對於人潮盛況，高流執行長丁度嵐表示：「打狗祭觀眾展現出極大的包容力與開放性，用行動力挺各場活動，證明音樂祭的創新與自由度，也展現高雄文化量能的活力。」今年打狗祭更將5週年慶典延伸整個十月「週週有演出」，從戶外音樂祭、指標歌手專場到VTuber跨次元演唱會，以不同音樂樣貌持續為高雄港灣注入能量。首波海音館唯一售票專場「拍謝少年【噪音特區Noise Zone】高流演唱會」10日晚間湧入三千名粉虱，開場以〈噪音公寓〉、〈踅神夢〉等熱血曲目，激起台下瘋狂跳躍、拍手應援。隨後成員祝福高流生日快樂，並迎接日本歌手AYUNi D登台共演〈Outta My Way〉，為高流五歲慶生打響第一波。2026 Takao Rock打狗祭第二波將於10月17日回到海音館，由金曲歌后蔡健雅帶來 「2026 Takao Rock 打狗祭 KMC Select ➤ 國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides」，以B-Sides為概念重新打開歌迷熟悉卻少有機會在現場聽見的作品。10月31日再由集結11位VTuber、三大虛擬偶像團隊的 「2026 Takao Rock 打狗祭 ➤ V FUTURE PARTY 未來趴」壓軸登場，讓高流5週年從實體音樂舞台一路延伸至跨次元展演。高流指出，2026 Takao Rock打狗祭不僅響應高市府經濟發展局推出的演唱會經濟體驗，海音館專場的演出現場，皆可憑演唱會門票兌換搭配 iPASS MONEY使用的50元「高流應援數位優惠券」，可至活動合作指定店家以iPASS MONEY付款即可兌換優惠券獲得儲值金回饋 ；同時，打狗祭更加碼發起在地串聯活動，攜手超過50家飯店、餐酒館與藝文空間，推出「打狗祭續攤」優惠，邀請樂迷到高雄來一場音樂旅行。各項優惠內容、兌換方式與適用條件等細則，依高流官方社群平台及合作品牌線上線下公告為準。