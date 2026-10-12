我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋兩度接受趙少康專訪 蔣萬安證實時間已敲定

被問先上黃國昌節目為鞏固白票 蔣萬安：過去曾並肩合作

2026九合一大選倒數47天，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前登上趙少康主持的《少康戰情室》接受專訪，引發關注，不過台北市長蔣萬安遲遲未上節目，遭綠營嘲諷邀約卡關。對此，蔣萬安今（12）日親自證實，「我們現在已經跟趙大哥敲定好時間了。」TVBS也證實，蔣萬安將於下周一（19日）接受趙少康專訪，節目預計晚間8點播出。對於何時將接受趙少康《少康戰情室》專訪，蔣萬安今日下午出席士林民俗文化季記者會時，他回應，「我們現在已經跟趙大哥敲定好時間了。」至於確切專訪日期，蔣萬安表示，很快就會向大家宣布，目前已經確定好時間，但也尊重節目製作方的安排。TVBS隨後證實，蔣萬安將於下周一（19日）登上《少康戰情室》，接受趙少康專訪，節目預計晚間8點播出。另外，蔣萬安本周四（15日）將先接受民眾黨主席黃國昌專訪，媒體追問，是否因為考量白營選票，才主動與黃國昌聯繫？蔣萬安表示，其實他與黃國昌認識很久，過去在立法院擔任同事期間，雙方就有許多互動，也曾在不少議題上並肩合作。蔣萬安指出，這次有機會與黃國昌聊聊，針對各項議題交換意見，他認為非常好，也感謝有這樣的機會。