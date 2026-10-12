不少民眾習慣全天配戴Apple Watch，不過，近日有網友在Threads分享，同事購買的Apple Watch Series 11才使用約半年，錶背竟出現明顯龜裂、掉漆等情況，送修費用甚至被告知比買新錶還貴，究竟是材質問題還是清潔習慣造成？事實上，蘋果官方也列出多種應避免接觸的物質，提醒使用者注意。
Apple Watch用半年錶背竟龜裂
一名網友在Threads發文表示，同事今年4月購買Apple Watch Series 11，沒想到使用約半年後，手錶背面竟出現明顯龜裂、表面剝落的情況，讓他相當驚訝。
原PO透露，曾詢問工程師相關原因，對方表示，如果手錶接觸過乳液、清潔劑等物質，可能造成外部材質受損。更讓人傻眼的是，送修費用比重新購買一支新手錶還高。貼文曝光後，引起網友討論，有人認為可能與長時間接觸汗水有關，也有使用者分享，即使運動後會清潔手錶，仍發現錶背出現輕微腐蝕痕跡。
事實上，蘋果在官方支援文件中提醒，Apple Watch雖然具有防水功能，但不代表能抵抗所有化學物質，防水能力也可能隨著時間下降。包括肥皂、洗髮精、香水、乳液、防曬乳、清潔劑、溶劑、染髮劑等，都屬於蘋果建議避免接觸的物質，因為可能影響裝置的防水密封與外部組件，同時Apple官方也提供清潔建議。
清潔前置作業：關機、拆錶帶
在開始清潔之前，第一步務必先將 Apple Watch 關機並從充電器上取下。若是使用皮革錶帶，因為皮革不防水，請務必先將錶帶拆下以免弄濕受損。
清潔錶身：清水即可，嚴禁肥皂
有些人會用沐浴乳或肥皂搓洗手錶，但其實是大忌！根據蘋果官方指南，清潔 Apple Watch 錶身時，請勿使用肥皂、清潔產品、粗糙材質、壓縮空氣或超音波清潔，這些都可能造成損壞。
正確的做法是使用光滑、不起毛絮的布擦拭。如果手錶上有明顯的髒污或碎屑，可以在水龍頭下用清水輕輕沖洗，直到乾淨為止。如果數位錶冠轉動卡卡或有雜質，可以讓水流流經錶冠與錶殼之間的縫隙，同時不斷轉動和按壓錶冠來清潔。另外，如果是Apple Watch Series 10 或 Series 11，為了確保最佳音質，可以用軟毛刷輕輕以畫圓方式清潔揚聲器孔，清除可能堵塞的碎屑。
錶帶清潔大不同：編織、皮革各有眉角
官方指出，可以使用 70% 異丙醇酒精擦拭布、75% 乙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾，輕輕擦拭 Apple Watch的外部表面、運動型錶帶或金屬錶帶。不可使用含有漂白劑或過氧化氫的產品，不可將手錶浸入任何清潔劑中，也不可將酒精用於「布面」或「皮革」錶帶。
單圈錶環、運動型錶帶： 用清水沾濕布擦拭，這類材質允許使用「溫和低敏的洗手乳」清潔，擦乾後再裝回。
精細織紋錶帶：這種材質不防水，不能浸泡。若要清潔，可用1茶匙洗衣精混合 1 杯水（約 250 毫升），將布浸入肥皂水擰乾後，輕輕擦拭錶帶，使用另一條以清水稍微沾濕的布將錶帶擦乾淨，最後風乾至少一天。
皮革錶帶： 最為嬌貴，只能用布沾少許清水擦拭，千萬不能泡水，也要避免陽光直射或高溫環境，以免皮革變色或變質。
最後步驟：排水與檢查
清潔完畢後，請用不起毛絮的布將手錶擦乾，特別是背面的水晶玻璃，因為如果有水氣或髒污殘留，會影響感測器運作。開機後，建議開啟「水中鎖定」功能（水滴圖示），並長按數位錶冠，利用聲音震動將揚聲器內殘留的水分排出，確認聲音是否恢復清晰。
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一名網友在Threads發文表示，同事今年4月購買Apple Watch Series 11，沒想到使用約半年後，手錶背面竟出現明顯龜裂、表面剝落的情況，讓他相當驚訝。
原PO透露，曾詢問工程師相關原因，對方表示，如果手錶接觸過乳液、清潔劑等物質，可能造成外部材質受損。更讓人傻眼的是，送修費用比重新購買一支新手錶還高。貼文曝光後，引起網友討論，有人認為可能與長時間接觸汗水有關，也有使用者分享，即使運動後會清潔手錶，仍發現錶背出現輕微腐蝕痕跡。
蘋果警告！Apple Watch避免接觸乳液、清潔劑
事實上，蘋果在官方支援文件中提醒，Apple Watch雖然具有防水功能，但不代表能抵抗所有化學物質，防水能力也可能隨著時間下降。包括肥皂、洗髮精、香水、乳液、防曬乳、清潔劑、溶劑、染髮劑等，都屬於蘋果建議避免接觸的物質，因為可能影響裝置的防水密封與外部組件，同時Apple官方也提供清潔建議。
清潔前置作業：關機、拆錶帶
在開始清潔之前，第一步務必先將 Apple Watch 關機並從充電器上取下。若是使用皮革錶帶，因為皮革不防水，請務必先將錶帶拆下以免弄濕受損。
清潔錶身：清水即可，嚴禁肥皂
有些人會用沐浴乳或肥皂搓洗手錶，但其實是大忌！根據蘋果官方指南，清潔 Apple Watch 錶身時，請勿使用肥皂、清潔產品、粗糙材質、壓縮空氣或超音波清潔，這些都可能造成損壞。
正確的做法是使用光滑、不起毛絮的布擦拭。如果手錶上有明顯的髒污或碎屑，可以在水龍頭下用清水輕輕沖洗，直到乾淨為止。如果數位錶冠轉動卡卡或有雜質，可以讓水流流經錶冠與錶殼之間的縫隙，同時不斷轉動和按壓錶冠來清潔。另外，如果是Apple Watch Series 10 或 Series 11，為了確保最佳音質，可以用軟毛刷輕輕以畫圓方式清潔揚聲器孔，清除可能堵塞的碎屑。
錶帶清潔大不同：編織、皮革各有眉角
官方指出，可以使用 70% 異丙醇酒精擦拭布、75% 乙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾，輕輕擦拭 Apple Watch的外部表面、運動型錶帶或金屬錶帶。不可使用含有漂白劑或過氧化氫的產品，不可將手錶浸入任何清潔劑中，也不可將酒精用於「布面」或「皮革」錶帶。
單圈錶環、運動型錶帶： 用清水沾濕布擦拭，這類材質允許使用「溫和低敏的洗手乳」清潔，擦乾後再裝回。
精細織紋錶帶：這種材質不防水，不能浸泡。若要清潔，可用1茶匙洗衣精混合 1 杯水（約 250 毫升），將布浸入肥皂水擰乾後，輕輕擦拭錶帶，使用另一條以清水稍微沾濕的布將錶帶擦乾淨，最後風乾至少一天。
皮革錶帶： 最為嬌貴，只能用布沾少許清水擦拭，千萬不能泡水，也要避免陽光直射或高溫環境，以免皮革變色或變質。
最後步驟：排水與檢查
清潔完畢後，請用不起毛絮的布將手錶擦乾，特別是背面的水晶玻璃，因為如果有水氣或髒污殘留，會影響感測器運作。開機後，建議開啟「水中鎖定」功能（水滴圖示），並長按數位錶冠，利用聲音震動將揚聲器內殘留的水分排出，確認聲音是否恢復清晰。