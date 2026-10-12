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質疑民調有貓膩 劉芩妤：想替何欣純「打雞血」

劉芩妤談地方選情 酸公布民調為何欣純打雞血

台中市信賴台灣之友會今（12）日公布台中市長選情民調，民進黨參選人何欣純與國民黨參選人江啟臣的支持度差距縮小至1.9個百分點。民調結果引發藍白陣營質疑，民眾黨台中市議員江和樹不解，為何台中市長民調要選在台北發布；民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤則直言，這份民調恐怕難以說服台中選民，並質疑民進黨想藉由「洋流」效應替何欣純「打雞血」，炒熱選情。台中市長盧秀燕上午受訪時，針對這份民調表示「有些是把民調當作策略在打，我講這句話大家就聽懂了。」台中市議會國民黨團書記長李中也私下揶揄，這個團體過去公布的台中市長民調，「盧秀燕都大輸10萬票以上」。江和樹與劉芩妤中午登上媒體人黃光芹主持的《中午來開匯》節目，談及最新民調時，江和樹對於台中市信賴台灣之友會選擇在台北公布台中市長民調感到不解，質疑「連國民黨的本命區北屯都贏！如果北屯贏，全台中就都贏了，還公布民調幹嘛？」他也追問，民調指何欣純在45歲以下大贏，這份以市話為主的民調，是否充分反映年輕族群的想法？劉芩妤表示，「我相信這份民調做出來，80%的台中人是不相信的。」她認為，民進黨台北市長參選人沈伯洋帶動的「洋流」效應，或許能凝聚民進黨年輕支持者，卻不代表這股聲量能直接轉化為台中市長選票。劉芩妤指出，沈伯洋日前到台中時，外界討論焦點都集中在沈伯洋身上，何欣純希望藉此增加曝光、創造聲量，但實際效益有限，她也質疑這樣的操作，是否真能為何欣純帶來更多支持。劉芩妤更以「PTSD（創傷後壓力症候群）」形容部分台中選民對民進黨過去執政經驗留下的負面印象。她批評，前台中市長林佳龍任內部分政策爭議，可能仍影響部分選民觀感，成為何欣純爭取支持時必須面對的挑戰。劉芩妤表示，日前她參加地方百桌福宴，江啟臣到場時，現場支持者逐桌高喊「凍蒜」，氣氛相當熱烈；何欣純雖然也有地方團隊，但她觀察到，與民眾互動的時間及現場熱情程度仍有落差。劉芩妤認為，台中市長選舉向來有「鴨子划水」的特性，江啟臣目前似乎不急著炒熱選情，也沒有大規模動員的必要。她形容，對江啟臣而言，「贏多贏少都是贏」，並質疑綠營此時公布差距縮小的民調，是希望替何欣純「打雞血」，藉此炒熱選戰氣氛、激發原本意興闌珊的年輕支持者。但民調顯示何欣純在北屯區領先江啟臣，恐怕難以讓部分台中選民信服。