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開打時間 客隊 主隊 賽事焦點 04:00 AM 倫敦雄獅 波特蘭拓荒者 跨聯盟熱身賽 07:00 AM 奧克拉荷馬雷霆 亞特蘭大老鷹 雷霆爭熱身賽首勝 07:00 AM 布魯克林籃網 華盛頓巫師 新秀對決 07:30 AM 明尼蘇達灰狼 紐約尼克 愛德華茲率隊挑戰衛冕軍 09:00 AM 聖安東尼奧馬刺 猶他爵士 文班亞馬調整攻守狀態

▲灰狼當家球星愛德華茲持續扮演球隊進攻核心，熱身賽將作客紐約挑戰上季總冠軍尼克。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺球星文班亞馬上一場熱身賽對太陽拿下13分、7籃板、6助攻，展現更多進攻策應能力。（圖／翻攝自馬刺官方X）

2026-27年NBA新賽季即將開打，季前熱身賽持續進行，台灣時間今（13）日共有5場比賽登場，焦點包括奧克拉荷馬雷霆作客亞特蘭大老鷹、明尼蘇達灰狼交手紐約尼克，以及聖安東尼奧馬刺挑戰猶他爵士。雷霆前2場熱身賽全部落敗，此役將力拚首勝；灰狼則有愛德華茲（Anthony Edwards）領軍，對上上季奪冠的尼克。馬刺「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）也持續透過實戰調整狀態。此外，波特蘭拓荒者將與英國職業球隊倫敦雄獅進行跨聯盟交流賽。以下《NOWNEWS》整理10月13日NBA熱身賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。雷霆在季前熱身賽前2戰接連落敗，先以110：116不敵紐奧良鵜鶘，接著又以126：128惜敗密爾瓦基公鹿，目前戰績0勝2敗。儘管熱身賽勝負不是首要目標，但身為西區爭冠球隊，雷霆仍需要利用剩餘比賽調整輪替組合，替即將到來的例行賽做好準備。雷霆核心吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍是攻守體系的主要發動者，搭配傑倫．威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫（Chet Holmgren）等主力，球隊希望延續既有的持球突破、外圍空間與快速轉換進攻模式。不過熱身賽仍以球員健康、上場時間控制為優先，吉爾吉斯-亞歷山大也有輪休可能，實際登場情況仍需等待賽前名單確認。老鷹方面，除了強調鋒線多功能性，新球季陣容也出現不少變化。麥凱倫（CJ McCollum）、多特（Luguentz Dort）等球員加入後，球隊希望改善後場進攻組織與外線防守，搭配傑倫．強森（Jalen Johnson）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）等年輕主力，測試不同的攻守組合。另一場焦點賽事由明尼蘇達灰狼作客紐約尼克。灰狼目前熱身賽2勝1敗，尼克則吞下2連敗，雙方對新賽季都還有不同程度的陣容磨合需求。灰狼休賽季交易走藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid），並補進拉梅洛．鮑爾（LaMelo Ball）與庫明加（Jonathan Kuminga），陣容配置出現明顯變化。愛德華茲依舊是第一進攻選擇，但球隊必須重新分配持球權，並建立新成員之間的攻守默契。尼克則在上季奪下NBA總冠軍後，持續由總教練布朗（Mike Brown）調整輪替，熱身賽前2戰雖然全敗，但球隊目前更重視主力球員健康、替補深度與新賽季戰術執行。馬刺今年熱身賽前2場都吞敗，先以116：123不敵老鷹，接著又以98：102敗給鳳凰城太陽，目前戰績0勝2敗。不過比起勝負，球隊更關注核心文班亞馬在進攻端的角色調整，以及年輕後衛群的成長。文班亞馬上一場對太陽出賽22分鐘，拿下13分、7籃板、6助攻、2阻攻，儘管三分球5投全失，但展現更多高位策應與傳球能力，逐漸從單純的禁區終結者，發展成可以主導球隊進攻的全能長人。另一方面，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）因身體不適連續缺席2場熱身賽，新秀哈波（Dylan Harper）及卡索（Stephon Castle）因此獲得更多持球機會。爵士目前熱身賽1勝1敗，雙方此役除了調整先發陣容，也將持續測試年輕球員的實戰適應能力。布魯克林籃網與華盛頓巫師也將交手，兩隊熱身賽同樣取得2勝0敗。巫師最受矚目的新人是今年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa），前2場已展現切入攻擊與防守積極性，但外線投射仍有改善空間。籃網則關注選秀第6順位後衛小布朗（Mikel Brown Jr.）能否迎來季前賽首秀，他先前受到左腳踝傷勢影響，出賽狀態仍待確認。另外，拓荒者今日將在主場迎戰來自英國職業籃球體系的倫敦雄獅（London Lions），這並非一般NBA球隊之間的熱身賽，而是跨聯盟交流對抗。拓荒者前一場以123：118擊敗金州勇士，此役將繼續測試新賽季陣容與替補輪替。拓荒者總教練諾里（Micah Nori）日前表示，熱身賽將以正常的上半場輪替為基礎，主力可能獲得約18至20分鐘的出賽時間，但由於球隊接下來面臨連續出賽，部分球員的上場安排仍可能調整。NBA官方付費串流平台，可透過手機、平板及電腦觀看賽事，實際可收看場次依地區轉播權而定。台灣NBA賽事轉播管道之一，熱身賽是否播出需依當日節目表確認。可透過中華電信MOD、Hami Video與ELTA.tv查詢NBA相關轉播安排。提供即時比分、比賽數據、賽程及精華影片。