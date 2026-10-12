李灝宇回顧旅美首年，分享一位美國抗癌球迷到場為他加油，還以自身經歷鼓勵他，讓他印象特別深刻，「她跟我說，『阿姨我是得癌症的人，但就是每一天，都是重新的一天。』那個瞬間確實鼓勵到我。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

李灝宇談與球迷互動 坦言沒有思考太多事

我球季中還是專注在球場上面，就是恢復啊、或是去球場準備比賽之類的。

今年總回顧，還是蠻感謝球迷朋友，他們可以半夜起來看轉播、追著我的比賽，也有蠻多球迷特別到現場幫我加油。

抗癌成功阿姨暖心鼓勵：每一天都是全新開始

阿姨我是得癌症的人，但就是每一天，都是重新的一天。

台灣旅美強打李灝宇，今年旅美球季不少打擊數據打出台將里程碑，被封為大聯盟史上最強台將，但球季中也曾遭遇被下放、連續無安打等低潮，談到旅美首年的心得與球迷之間的互動，李灝宇坦言自己在球季期間其實沒有思考太多其他事情，心思始終高度集中在球場上。「」即便如此，回顧這一整年的經歷，他心中仍對廣大的球迷充滿感激。」李灝宇特別提到，在眾多支持者中，有一位來自舊金山的阿姨讓他至今回想起來依然深受感動。當時李灝宇剛好遇到打擊低潮、發揮不理想，心情難免受到影響。賽後，這位阿姨與其他球迷一起在球場外等候，並把握難得機會上前與他分享自己的故事。原來，這位阿姨是一位抗癌成功的患者，她看出李灝宇當時情緒有些低落，便溫暖地鼓勵他：「」這番話讓李灝宇大受感動，也成為他在低潮時走下去的重要力量。李灝宇透露，像這樣溫馨的小故事其實還有很多，只是無法一一細數。他也感性表示，球迷在場邊發出的每一聲吶喊，自己都有真切地聽到。「雖然有時候球迷要簽名我沒有簽，因為我必須非常專注在比賽上，不想讓其他事情影響到場上表現，但真的非常謝謝所有球迷的支持。」