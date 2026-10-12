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韓國女團EVERGLOW前成員Mia（本名韓恩智）退團後近況公開，本來是團裡主唱的她，近日被發現在咖啡廳打工，不過偶遇網友並沒有認出她本人，是直接貼文曝光後，她才被發現是女偶像Mia，消息曝光後讓許多粉絲感到心酸。一名中國網友在小紅書公開自己去韓國咖啡廳的經驗，透露當時在跟女咖啡師聊天時，對方主動提起自己過去曾當過偶像，不過PO文者完全不知道這位是誰，只覺得對方的外型跟氣場跟偶像一點也不像。這段偶遇經歷被轉載到其他平台後，才被其他網友發現，她就是女團EVERGLOW前成員Mia，她過去曾經是團裡的主唱、主舞，實力相當強勁擁有不少關注，然而現在卻變成在咖啡廳打工沒人認識的普通人，讓許多粉絲感到相當心酸。EVERGLOW是韓國女團，於2019年3月18日出道，成員包括E:U、施賢、Mia、Onda、Aisha及怡人，共6人，團體曾推出〈Bon Bon Chocolat〉、〈Adios〉、〈DUN DUN〉、〈LA DI DA〉等歌曲，擁有不少人氣，不過在2025年6月，團體與樂華娛樂合約到期，結束合作關係。