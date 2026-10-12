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5媒體聯合邀辯論 蔣萬安：依照慣例舉辦一場

已簽第一家意向書 蔣萬安：儘速敲定辯論細節

2026台北市長選戰進入倒數階段，台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋的電視辯論備受關注。《中視》、《台視》、《民視》、《自由時報》及《鏡電視》今（12）日發出聯合聲明，邀請雙方參與辯論，並強調將安排跨媒體提問及交叉詰問。由於沈伯洋已簽署意向書，外界關注蔣萬安是否願意接受第二場辯論。對此，蔣萬安表示，依照過去台北市長選舉慣例，電視辯論就是舉辦一場，加上兩場公辦政見會，已有充分機會交換市政意見，且目前已簽署第一家媒體的意向書，接下來應儘速討論辯論時間、地點及相關細節。針對五家媒體聯合邀請舉辦辯論，媒體詢問蔣萬安是否有意願簽署第二家媒體的意向書？蔣萬安表示，過去每一次台北市長選舉都有相關慣例，就是舉辦一場電視辯論，此外還有兩場公辦政見會，都可以針對市政議題交換意見。蔣萬安強調，這次市長選舉辯論「一定會有交叉詰問」，過去也是如此。他認為，既然過去有這樣的慣例，就有其原因，包括候選人的行程安排，以及市政推動是否受到影響，都是重要考量。媒體追問，五家媒體強調希望回歸理性政策辯論，並堅持平等、客觀的安排，是否可能成為第二場辯論的選項？蔣萬安重申，台北市歷經多次選舉，都是依照慣例舉行，這次也會朝相同方向進行。他指出，選前最後階段仍有許多行程，更重要的是市政工作持續推動，「這樣的腳步不能停下來，也絕對不能受到影響」。面對媒體進一步追問，究竟會不會簽署第二家媒體的意向書？蔣萬安表示，「我想現在我們就簽了第一家，讓雙方也有共識」，依照過去協調經驗與慣例，接下來就是針對這場辯論的時間、地點、形式等細節進行討論，讓辯論會的進度儘速往前推進。至於辯論準備方向，蔣萬安表示，各種市政議題都可以談，希望藉由辯論平台，向市民說明過去推動的市政成果、相關政績，以及未來對台北市規劃的藍圖與願景。媒體也追問，是否多辦一場辯論就會影響市政推動？蔣萬安回應，「沒有，我覺得就是依照慣例」，強調接下來仍有許多行程與市政工作必須持續進行。蔣萬安表示，團隊非常願意透過電視辯論及兩場公辦政見會，完整闡述各項施政建設，包括未來要將台北帶往什麼方向、目前有哪些重要建設正在推動，以及如何確保工程如期完成，都會向市民清楚報告。