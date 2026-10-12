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▲寶可夢路跑「Pokémon Run 30」，台中場次將於本週六（10月17日）率先登場。（圖／IG@pokemon_taiwan）

寶可夢路跑快閃店商品公布！「肩膀上皮卡丘」必收

▲本次寶可夢路跑報名物資之一的「皮卡丘肩膀上小玩偶」，也將在現場快閃店販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲除了皮卡丘肩膀上小玩偶，快閃店還有路跑服飾的皮卡丘吊飾、小玩偶。（圖／IG@pokemon_taiwan）

寶可夢路跑台中場快閃店營業時間

▲超夯的30週年閃耀！皮卡丘也將同步在台中現場販售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

寶可夢30週年系列活動還沒結束！在台灣舉辦的寶可夢路跑「Pokémon Run 30」，台中場次將於本週六（10月17日）率先登場，雖然報名已經截止，但是在物資包中超多寶可夢迷想要的「肩膀上皮卡丘」玩偶，即將在活動現場「Pokémon Center POP UP STORE」販售，，現場還有「30週年閃耀！皮卡丘」也將同步上架，讓住在中部的寶粉們可以就近前往選購！台灣寶可夢官方今（12）日公告，集結寶可夢中心原創商品的快閃店「Pokémon Center POP UP STORE」，即將於「2026 Pokémon Run 寶可夢路跑：台中場」活動會場登場，現場將販售寶可夢路跑的30週年特製紀念商品！除此之外還有其他毛絨玩具、吉祥物等商品。而在快閃店中最受矚目的商品，就是能夠買到本次寶可夢路跑報名物資之一的「皮卡丘肩膀上小玩偶」，原本是讓跑者們能夾在肩膀上帶著皮卡丘一起路跑，體驗一回當小智的快感，如今沒有報名路跑的寶可夢粉絲，也能到現場快閃店買回家收藏。因為官方也特別提到，未報名參加「2026 Pokémon Run 寶可夢路跑：台中場」的民眾，也可以進入「Pokémon Center POP UP STORE」，但可能會依照日現場排隊人潮狀況，上述時間有可能前後調整，並且可能會於營業結束時間前提前中止排隊入場。除了皮卡丘肩膀上小玩偶，還有路跑服飾的皮卡丘吊飾、小玩偶，以及超夯的30週年閃耀！皮卡丘也將同步在現場販售。（※各場路跑活動時間請參閱全統運動報名網。）活動地點臺中市西屯區中央球場(凱旋路-凱旋七街)