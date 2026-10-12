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▲現場確認是否懸掛的旅館業、民宿登記證及專用標識牌，如未懸掛切勿入住(圖／觀旅局提供)

秋高氣爽正是出遊好時機，隨著台中各項大型觀光活動陸續展開，吸引大量遊客前來旅遊，中市府觀旅局特別呼籲全國民眾，在規劃假期時，務必選擇領有合法登記證的「合法旅宿」，拒絕入住日租套房及非法旅宿，才能在盡情暢遊台中之餘，享有最安全且有保障的住宿品質。台中擁有得天獨厚的山、海、屯、城多元觀光資源，每逢秋高氣爽的時節，總能展現出迷人的風貌。市府更在此時串聯了一系列豐富的秋冬觀光盛會，包含浪漫迷人的「台中爵士音樂節」、備受矚目的「台中購物節」及迎來15周年並首度重磅攜手三麗鷗大明星聯名合作的「台中國際花毯節」，結合谷關、大坑、東勢及烏日等遠近馳名的特有溫泉區，讓遊客在享受暖呼呼的優質好湯之餘，也能深入探索在地風光。隨著這些精彩活動與美景帶動觀光人潮，觀旅局邀請民眾前來盡情體驗台中多元的秋遊魅力，留下美好的假期回憶。然而，觀旅局也提醒旅客，在預訂房間時切勿貪圖一時便宜，誤入住處隱匿、未受主管機關監督的非法旅宿或日租套房。這些非法場所普遍未通過嚴格的建築物公共安全與消防檢查，內部逃生動線及衛生條件堪慮，一旦發生突發狀況將嚴重威脅生命安全；同時，非法業者多採私下交易，若遇消費糾紛或退費爭議往往求助無門，不僅破壞旅遊興致，更嚴重損害自身荷包與權益。為了讓每位旅客玩得開心、住得安心，觀旅局將持續加強非法旅宿查緝，嚴守旅宿安全，民眾出發前亦可至「台灣旅宿網」（https://www.taiwanstay.net.tw/）查詢合法旅宿，或於現場確認是否懸掛的旅館業、民宿登記證及專用標識牌，如未懸掛切勿入住。若發現非法旅宿，歡迎檢附事證書面檢舉，經查證裁罰達10萬元以上且罰款繳納後，將提撥實收罰鍰10%至15%作為檢舉獎金。觀旅局補充，配合交通部觀光署推出國旅平日住宿補助（符合規定且入住合作合法旅宿、於一般地區連續住宿2晚，每人最高可折抵2,000元），市府串聯台中逾百家優質旅宿加碼多重優惠；同時重磅推出「週週住台中、度假一整年」抽獎活動，有機會將特獎「台中住宿一整年」、電動機車及多項3C好禮帶回家！竭誠歡迎全國民眾把握各項好康，攜家帶眷安心暢遊台中！（臺中市政府觀光旅遊局廣告）