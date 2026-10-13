我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年最後3個月財運翻身！3生肖貴人、財運接連來

🟡生肖虎

▲生肖虎的運勢重點在事業解套，先前卡關的工作與客戶合作有望出現進展，偏財也可能來自投資增值或抽獎。（示意圖／NOWNEWS資料照）

🟡生肖兔

▲生肖兔以人際助力為主，除了家庭喜事，也可能透過久未聯絡的朋友接觸新財路，抽獎、牌桌手氣同樣受到看好。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖豬

進入2026年年底時刻，不少人開始盤點今年的收穫，也期待接下來能有好消息降臨。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、兔、豬有望迎來運勢轉機。生肖虎的工作瓶頸可能鬆動，原本停滯的合作有機會談成，投資或抽獎也可能帶來額外收入；生肖兔則有貴人牽線，家庭可能傳出添丁、子女成家等喜訊，老朋友也可能帶來賺錢機會；生肖豬年底兩個月財運看旺，外出發現商機、抽中年終大獎，甚至在聚餐應酬中談成生意，都被視為可能的好運來源。生肖虎在2026年前半年的發展相對不順，即使本身具備判斷力與執行能力，實際推動計畫時仍可能遇上阻力，讓原有的想法難以順利落實。不過，到了年底，運勢重心將轉向解決問題，過去累積的努力也有機會逐步得到回報。工作方面，原先遲遲無法突破的難題有望找到解方，商務合作也可能出現轉機。先前態度保留、遲疑不決的客戶，到了關鍵時刻可能改變想法，進一步敲定大筆訂單，為工作表現帶來新的進展。財運則呈現正財穩定、偏財有機會加分的走向。除了原本的收入之外，過去曾投入、卻一度被忽略的投資，可能出現超出預期的增值；參與彩券或抽獎活動，也被視為意外財的可能來源。生肖兔平時待人溫和，習慣替別人著想，往往透過良好的人際關係累積機會，也因此容易因為人情往來而受到情緒影響。進入2026年尾聲後，運勢有望以循序漸進的方式好轉，其中貴人相助與隱藏的財務機會特別受到關注。家庭生活方面，可能迎來值得開心的消息，例如家中添新成員，或子女成家立業，讓生活增添喜氣。人際關係也可能帶來新的收穫，過去多年沒有聯絡的老朋友，或許會重新搭上線，進一步介紹較可靠的工作、合作或賺錢管道。至於偏財運，則被形容與個人直覺及臨場手氣有關，像是參加抽獎活動獲得獎項，或在牌桌上手氣轉佳，都可能成為額外進帳的契機。整體而言，生肖兔年底的財運不一定來得突然，更可能透過人脈牽線與生活中的小機會慢慢累積。生肖豬通常給人福氣好、心態豁達的印象，面對外在環境變化時，較能以平常心看待，不容易因短暫的不順而影響自己的步調。《搜狐網》運勢專欄指出，生肖豬在2026年最後兩個月有望迎來較旺的運勢，財運表現尤其受到期待。這段時間的進財方式可能不必經過太多波折，有機會在外出途中意外發現商機，或透過簡單的操作獲得不錯的回報；公司舉辦年終抽獎時，也可能抽中價值較高的獎項，為年底增添驚喜。除了金錢方面的機會，生肖豬年底的社交活動也可能變得更加頻繁，聚餐、應酬邀約接踵而來。看似只是與朋友、客戶吃飯聊天，卻可能在輕鬆互動中談成合作、促成訂單，讓人際關係與財務收入一同升溫。