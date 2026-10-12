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為鼓勵青年學子以創新觀點回應超高齡社會挑戰，亞培於今年攜手國內高齡權益倡議團體-中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟），推出「亞培台灣青年醫創盃」醫學生校園競賽。得獎名單日前出爐，最終由國立陽明交通大學生命科學系「樂齡築家」團隊抱回首屆冠軍與獎金10萬元。該團隊運用「AI電話語音照護系統」以及「長者接電話就能用」的零門檻設計，提升長者慢性病用藥的規律性與健康監測的持續性，獲得評審團一致肯定。本次競賽以超高齡社會的五大痛點「高齡族群肌少症預防」、「高齡慢性病管理」、「高齡居家照護管理/在宅醫療科技管理」、「更年期女性健康照護與預防」以及「高風險疾病認知與健康防護」為題，鼓勵青年學子進行創意提案，打造更加友善、高智慧的照護環境。從決賽作品中可以看見青年世代對未來健康照護的嶄新想像。本屆提案展現三大創新亮點，包括「AI變身健康管家」、「高齡友善科技」以及「一站式安心居家照護」，從用藥追蹤、生活陪伴到前端防跌，協助長者健康老化。亞培台灣分公司營養品事業總經理何盈德表示，亞培創造並運用突破性的創新醫療科技來改善人類健康。透過本次競賽，我們希望為學生打造發揮創意的舞台，激發更多因應台灣超高齡社會挑戰的創新解方。看到年輕世代將科技、健康與人本需求巧妙結合，展現了改變未來照護模式的潛力，也呼應亞培『讓人們活得更健康、更充實』的使命。陽明交大《Call 2 Care》AI電話語音照護系統以電話作為介面，透過主動撥打與語音互動，協助長者完成用藥提醒、健康追蹤及異常回報，讓長者「接電話」就能進行慢性病藥物管理。此外，陽明夜大藥學系團隊打造《跟著「骨姬」動滋動》平台，運用AI技術協助更年期女性居家評估骨肌風險，並整合個人化運動、營養建議與門診導航地圖，落時「骨折前預防」。除了導入AI技術，如何讓科技真正融入長者生活，也是高齡健康管理的重要課題。台台北醫學大學藥學系團隊提出《CareRadio FM 24.7》，運用「讓科技適應長者」的逆向思維，透過語音陪伴、熱感偵測技術預防跌倒。台北醫學大學藥學系另組團隊提出50歲以上民眾的《肌力存摺》App。輔仁大學職能治療學系團隊推出《居家培測》一站式服務，整合肌力、環境改造與營養生活處方，並以「居家健康紅綠燈」協助照護者檢視照明與防滑，助長者防患於未然、降低跌倒風險。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，超高齡社會的挑戰需要跨界協力共同回應。透過與亞培攜手舉辦「亞培台灣青年醫創盃」，我們看見青年世代以創新思維回應高齡照護需求，提出兼具科技應用與人本關懷的解方。期待未來持續串聯更多夥伴，將創意轉化為實際行動，共同打造更健康、更有韌性的高齡友善社會。