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▲FUSO Taiwan與新竹物流攜手迎接第 2,000 台車輛里程碑，MFTBC 總裁暨執行長 Franziska Cusumano（右），新竹物流總經理李鈺祥（左）。（圖／品牌提供）

▲FUSO Taiwan 正式完成第 2,000 台新竹物流車輛交付。（圖／品牌提供）

▲自 2017 年 FUSO Taiwan 成立以來，FUSO 累計交付新竹物流的車輛正式達到 2,000 台。（圖／品牌提供）

FUSO Taiwan與長期合作夥伴新竹物流再創全新里程碑。自2017年FUSO Taiwan成立以來，FUSO累計交付新竹物流的車輛正式達到2,000台。為紀念這別具意義的重要時刻，FUSO特別舉辦第2,000台交車儀式，Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation（MFTBC）總裁暨執行長Franziska Cusumano、FUSO Taiwan執行長朴正祐，以及新竹物流總經理李鈺祥隆重出席，共同見證雙方長年合作的重要成果。FUSO長期深耕台灣市場，FUSO Taiwan是由MFTBC在台投資成立，為日系商用車品牌中唯一在台成立的合資總代理公司，持續透過在地營運貼近客戶需求，展現對台灣市場的長期承諾。FUSO Taiwan與新竹物流長期在商用車輛與物流運輸領域建立緊密合作關係，FUSO持續以可靠的產品品質與完善的售後服務，支持新竹物流車隊營運與汰舊換新。此次第2,000台車輛交付，不僅見證雙方合作關係持續深化，也代表新竹物流對FUSO產品與服務的長期肯定。FUSO Taiwan與新竹物流長期在商用車輛與物流運輸領域建立緊密合作關係，FUSO持續以可靠的產品品質與完善的售後服務，支持新竹物流車隊營運與汰舊換新。MFTBC總裁暨執行長 Franziska Cusumano表示：「自2017年FUSO Taiwan成立以來，FUSO累計交付新竹物流達2,000台，這不僅是一項重要的里程碑，更代表客戶一路以來對FUSO的信任與肯定。新竹物流是FUSO重要的合作夥伴，憑藉完善的運輸網絡與營運能力，持續推動台灣物流產業發展，我們也很榮幸能以可靠的產品與服務支持新竹物流的日常營運與成長。台灣是FUSO長期深耕的重要市場，FUSO Taiwan是由MFTBC在台投資成立，為唯一在台設立合資總代理公司的日本商用車品牌，我們深感自豪。未來，我們將持續投資台灣、貼近客戶需求，透過可靠的產品、創新科技與完善服務，與客戶攜手邁向下一個里程碑。」新竹物流總經理李鈺祥表示：「很高興與FUSO共同迎來第2,000台交車的重要里程碑。對物流業而言，穩定可靠的車隊是提供高效率運輸服務的重要基礎，FUSO長期以來在產品品質及售後服務上的支持，也成為我們持續提升車隊營運效率的重要助力。未來期待雙方持續深化合作，以更安全、高效的運輸服務，回應市場與客戶不斷變化的物流需求。」此次第2,000台交車，為FUSO Taiwan與新竹物流的長期合作開啟下一階段。未來，FUSO將持續以安全、高效且與時俱進的商用車產品，以及完善的售後服務體系，支持新竹物流多元的車隊營運需求，持續深化雙方合作關係，共同為台灣物流產業注入前進動能。