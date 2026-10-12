我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對不同供電需求、用電樣態，曾文生表示，不能由國營電力公司承擔著最後的責任，也呼籲供需雙方必須要共同決策。（圖／記者鍾泓良攝影）

科技用電樣態、需求多 曾文生：供需兩端決定電力政策

台積電「包電廠」？台電：概念性討論

據國際能源署（IEA）最新報告，2026年至2030年全球電力需求平均每年成長3.6%。台灣國際智慧能源週本週登場，今（12）日召開會前記者會，台電董事長曾文生表示，科技產業高速蓬勃發展，但認為也必須與電業一併做考慮，「而不是有一個國營的電力公司在那邊承擔著最後的責任」，因為很難再由電力供應方決定，必須要快速融入科技產業決策圈。據IEA所發布的《2026年電力市場報告》，2026年至2030年全球電力需求平均將每年成長3.6%。由外貿協會、國際半導體產業協會（SEMI）共同舉辦的台灣國際智慧能源週暨台灣國際淨零永續展將由10月14日至16日在南港展覽館登場，今日舉辦展前記者會，並預告將有來自9個國家的國家館。曾文生致詞表示，電力是半導體製造重要的一環，許多科技巨擘都強調，未來計算價值單位將會是能源，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也提到「五層蛋糕理論」中，最低層就是「電力」。他說，台灣是由台電這家國營事業負責電力，只要繳錢就可以確保電力供給，並非像是很多國家一樣都是由民間企業投資自籌電力，甚至要自己蓋電廠，但如今台電須緊隨著科技業的運轉邏輯來運作電力，認為現在科技供應鏈必須要考慮到電業，而非由國營電力公司承擔著最後的責任，一定所有用電都可以獲得滿足。他強調，台電一定會盡力滿足電力需求，但認為機制將會有所變化，因為有太多選項、組合及時程都並非由電力供給方決定，而是供需兩方決定。舉例像是產業因綠電需求要在不同年份滿足RE100需求，這就不太容易由電力公司做決定，尤其當面對國內數以百計的綠能業者，已經讓台電合約量成長近百倍。除此之外，曾文生也提到，國內電網也必須要做預先準備，現在已經不像是過往的長期投資，安排從10年縮短到5年、甚至是3年就要完成，呼籲國內電業未來一定要快速融入科技產業決策速度跟決策圈。針對台電先前傳出有意找國內用電大戶，如台積電及AI資料中心來「包電廠」。台電發言人黃美蓮受訪表示，台電會持續與高科技業進行電力合作溝通，這也包含燃氣電廠的興建，但目前還在概念性討論，並非把未來供電責任就是丟給廠商，強調陸續都會有燃氣電廠上線，確保供電穩定。至於台中火力發電廠二期環評遭台北高等行政法院撤銷，她表示，目前配合環境部決策，台電在收到判決書後將會確認是否要提供補充性事證，或是釐清爭點。