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北市一地難求 競辦：蔣萬安曾向黃仁勳推薦松南營區

駁斥松機遷建「抄襲」 競辦：土地用途、發展時機都不同

針對松山機場遷移議題，臺北市長蔣萬安今（12）日表示，松機遷移早有討論，如今的關鍵是「輝達來了，AI來了」；蔣萬安競選辦公室強調，市府從爭取並如期取回松南營區土地、啟動開發可行性評估，到規劃明年開放招商，早已有準備，並非「突襲」；此次願景的土地用途及發展時機也與過去不同，更非「抄襲」，呼籲各界回歸實質討論，為臺北的長遠發展共同努力。蔣萬安競選辦公室表示，2024年爭取輝達時，對方提出緊鄰市中心、具備足夠大腹地的條件，其他縣市很快就能提出用地，臺北卻必須翻遍地圖、積極盤點，才找出三公頃以上的北士科及松南營區，凸顯臺北「一地難求」的現實。蔣萬安寫Email給黃仁勳時，就曾大力推薦松南營區，市府也提前發文要求國防部於去年底如期歸還土地，並如期取回，為後續開發預作準備。競辦表示，輝達確實曾考慮松南營區，讓市府看見松南營區及整個松機腹地對未來AI科技發展的重要潛力。今年初與輝達簽約的同時，產業局就已啟動松南營區A1基地開發可行性評估，訪談科技、醫療健康、投資開發等產業，確認產業需求強烈、投資意願踴躍，也意識到僅靠松南營區仍不足以滿足未來發展需求。另外，針對民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄批評松山機場遷建是抄襲，競辦表示，討論城市發展，應具體檢視土地用途、產業需求與替代方案。過去民進黨提出的方向以綠地為主，此次提出的願景則涵蓋AI產業發展、住宅需求、內湖交通改善及解除周邊建築高度限制。如今輝達進駐、AI產業快速發展，臺北面對的機會與需求不同，必須因應新的條件，提出符合城市長遠發展的規劃。競辦強調，國防安全不能打折、醫療後送不能中斷、離島交通不能受影響，是推動松機遷建必須堅守的原則。只要是對臺北發展有益的方案，都歡迎提出、一起討論，也邀請沈伯洋及各界參與，不分黨派、中央地方攜手合作，為臺北的長遠發展共同努力，迎接「臺北AI黃金世紀」。