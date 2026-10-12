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台北市長參選人沈伯洋昨（11）晚啟動「台北大洋流」車掃首發活動，沿途行經中山、大同區，吸引超過2,000輛機車自發跟隨，隊伍綿延數公里宛如「貪食蛇」一般，場面相當震撼，官方YouTube線上直播更一度超過6萬人。對此，資深媒體人黃暐瀚也不禁感嘆，藍營嚴重錯估洋流，明知道對手正在猛追，對外卻還繼續裝沒事。「藍營為何錯估洋流？」黃暐瀚表示，11月28日選舉投票尚未到，勝敗還難斷，但不管最後結果如何，一個從開始就被藍營「極盡嘲諷」「輕蔑小看」的挑戰者，竟能一路從落後28%追到剩8%，已經證明了「藍營嚴重錯估洋流」，除了沈伯洋的學識、努力、魅力之外，有一半原因，是藍營自己犯錯。黃暐瀚認為，如果這5個月來，藍營曾委託民調，尤其是《TVBS》，那麼沈伯洋崛起，蔣萬安被拉近「這件事」，外界不知，藍營自己也不知嗎？明知道對手正在猛追，對外卻還繼續裝沒事，說贏很多，說民調專家戴立安不準，結果T台差8%的民調一公布，豬羊變色，搞得藍營選民、選將，人心惶惶。「身為現任市長，不理會挑戰者也是一種打法。但是，挑戰者可以不理，市政問題卻不能不理。」黃暐瀚續指，但凡砍錯樹、學童拉肚子、甘蔗沒帶走、老人被騙錢等大小事，市長都該上第一線回應，展現承擔與市政責任；偏偏蔣市長惜字如金，不上節目、不願破圈，還鎖定「社區發毒品」猛打到底。黃暐瀚強調，就算「深藍選民」真能接受這個說法好了，那會查證、會思考的中間選民，相信嗎？蔣萬安被追上是因為中間選民流失，並非深藍鬆動，打這招，除了鞏固深藍，能拉回中間選民嗎？錯估了昨日，還繼續錯估今天，明天會是如何？答案很快就會到來。