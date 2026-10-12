我是廣告 請繼續往下閱讀

南亞科：新廠明年Q1裝機 2028年底產能3萬片

國內DRAM大廠南亞科（2408）今（12）日召開法說會，公告第3季財報。受惠於記憶體價量齊揚，單季營收達1336.49億餘元，毛利率衝上85.7%，再創新高；單季稅後淨利為876億2700萬元，淨利率達65.6%；單季每股純益高達新台幣25.40元。南亞科Q3合併營收1336.49億元，季增61.9%，年增611.7%；毛利率85.7%，較上季顯著提升6.2個百分點。營業淨利達到1068億9400萬元，營業利益率高達80.0%，較上季成長6.3個百分點；單季稅後淨利為876億2700萬元，淨利率達65.6%，單季每股純益高達25.40元。累計前三季稅後淨利達1638億7700萬元，每股純益累計達49.28元，每股淨值攀升至118.99元。南亞科說明，目前AI基礎設施，包括伺服器、網路、儲存及系統管理占營收超過2成；新廠預計2027年第1季開始裝機，產能目標為2028年年底達到每月投片量3萬片，2030年年底達到每月投片量5萬片。南亞科並規劃於屏東科學園區建置3D晶圓封裝與測試廠，預計2028年年底前導入矽穿孔（TSV）、晶圓堆疊等3D IC先進技術。南亞科強調，未來擴建皆以客戶長期合約的AI專案為主要目標。另外，南亞科第三代10奈米級製程（1C）預計明年第1季開始客戶驗證，同步開發的第四代（1D）、第五代（1E）製程及EUV，均持續按計畫推進。