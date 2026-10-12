我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年義大皇家酒店與義大天悅飯店從兩天一夜、三天兩夜到一年一度最搶手的煙火房都有規劃，滿足旅客各式需求。（圖／義大天悅飯店提供）

每到歲末，義大世界跨年煙火總是南臺灣最令人期待的年度盛事，今年同樣將以999秒璀璨煙火陪伴旅客迎接2027年。今年義大皇家酒店與義大天悅飯店從兩天一夜、三天兩夜到一年一度最搶手的煙火房都有規劃，滿足旅客各式需求。其中，兩家飯店的煙火景觀房，10月8日中午才開賣，短短2小時就已經賣掉7成煙火景觀房，想避開人潮、直接在飯店客房裡近距離欣賞煙火的旅客，手腳要快。今年義大皇家酒店與義大天悅飯店再度推出限量煙火房專案，把最舒服的「煙火第一排」直接搬進客房裡，不必走出房門，就能和家人、親友一起迎接新年第一秒。義大皇家酒店推出三天兩夜煙火房專案，入住期間為12月31日至翌年1月2日，低樓層煙火家庭房每房33,888元，高樓層煙火家庭房每房36,888元，包含住宿2晚、住宿期間翌日自助式早餐4客、12月31日主題餐廳跨年晚餐4客，讓旅客從跨年晚宴一路吃到元旦早餐。義大天悅飯店也同步推出三天兩夜煙火房，依房型分為菁英雅緻客房每房22,000元、菁英雅緻家庭房每房30,000元，以及星悅尊榮家庭房每房33,000元，入住2晚並包含住宿期間早餐及12月31日跨年晚餐。兩館煙火房8日中午一開賣，即湧入大批訂單潮，短短2小時就已銷售7成。今年12月31日落在上班日，如果看完煙火、睡一覺，隔天馬上又要整理行李回家，似乎少了一點度假的味道。兩館因此同步規劃三天兩夜跨年住房，讓您從12月31日跨年夜起，搭配1月1日元旦假期，一路玩到1月2日，讓跨年不再只是一個晚上的活動，而是一趟完整的小旅行。