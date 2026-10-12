「就是先朝開季名單去做，設立這個目標。其他的不用想太多，未來的事情就順著走就好，主要還是開季名單。」還笑說首要得改善守備，「沒有避諱說就是這方面，因為守備是真的爛得可以，沒有到自己預期的標準。」

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直面守備短板 休賽季全面特訓

守備吧！就是沒有避諱說就是這方面，因為守備是真的爛得可以，沒有到自己預期的標準。

但自己才知道，其實守備沒有落差成這樣、沒有像預期這樣。就覺得可以再多練一點，把它練得更好。

化解低潮與板凳心態 體悟大聯盟生存哲學

▲李灝宇回台舉辦返台記者會，暢談大聯盟菜鳥年回憶，還展出實戰簽名球衣。（圖／記者朱永強攝）

旅美台灣好手李灝宇返台舉辦首次記者會，全面回顧本季大聯盟收穫與挑戰。談到即將到來的全新球季，李灝宇展現出清晰的目標與堅定態度，明確表示將全力朝大聯盟「開季名單」的目標邁進，盼能在競爭激烈的美職賽場上站穩腳步，回顧本季的表現，李灝宇毫不避諱地指出守備端是自己最想大幅改進、也是落後預期標準最多的環節。「他坦言，過去在小聯盟時期的守備表現其實在水準之內、沒有落差太大，但升上大聯盟後，在大場面與高張力下，確實暴露出許多需要修正的問題，呈現出的狀況就如球迷在電視上看到的那般不理想。「」李灝宇強調，這個休賽季將針對滾地球守備等細節進行大量的調整與訓練，期盼能藉此提升穩定度，讓自己的大聯盟之路走得更加踏實。除了技術層面的調整，李灝宇也分享本季在心態上面對起伏的轉折。他提到，球季中曾有一段時間打得非常火燙，不僅締造連續 12 場安打的優異表現，還頻頻轟出帶有打點的兩、三分全壘打。然而隨後卻面臨定位轉變、必須從板凳出發的局面，當時心裡難免感到不平衡：「就是覺得自己打得好，為什麼會蹲板凳？」面對大聯盟殘酷的競爭環境，李灝宇迅速調整好心態。他深刻體會到大聯盟人才濟濟的現實，「你如果有時間去想這些東西、去抱怨這些東西，不如就像我剛剛講的，專注在教練給你的設定上面，去做更多的功課。」