我是廣告 請繼續往下閱讀

為推廣本土優質 CAS 認證雞肉，由台灣區電動屠宰工業同業公會主辦的「第八屆 CAS 國產雞肉嘉年華」， 日前在風和日麗的國慶連假第一天，於新北Mega City板橋大遠百一樓米蘭廣場熱熱鬧鬧地舉行。台灣區電動屠宰工業同業公會卓靖倫常務理事、農業部畜牧司王奕翔技士、中央畜產會王佑桓執行長、台灣優良農產品發展協會洪美英副執行長、中華民國養雞協會詹茂進理事長、中華民國禽肉行銷發展協會林達山執行長等與會出席，也在場與消費者品嘗了美味新鮮的國產雞肉。今年邁入第八屆的CAS國產雞肉嘉年華，集合了全台8大知名雞排與雞肉品牌，有大成-益活雞、立瑞畜產（雲嶺鮮雞）、凱馨實業（法洛斯土雞）三家雞肉產品，以及超秦烤雞、法大炸雞、德克士炸雞、炸鷄大獅和3Q脆皮雞排等8家優質的國產雞肉廠商，推出限量「買一送一」、挑戰活動送免費兌換券及滿額禮等多重好康，邀請民眾以實際行動支持在地新鮮優質的國產雞肉。自民國107年首屆舉辦以來，「CAS 國產雞肉嘉年華」已巡迴台北、高雄、桃園、台中、新北及台南等六都，引發熱烈迴響。今年重返新北，特別結合「香雞排」、「新鮮冷凍肉品」以及今年首度加入的「烤雞」，展現國產雞肉多元、便利與美味的在地優勢。主辦單位表示，相較於進口雞肉，國產雞肉擁有「在地新鮮、屠宰場官方獸醫師逐隻檢查安檢合格、肉質 Q 彈多汁」等絕對優勢。希望透過嘉年華活動，推廣資訊透明與食安觀念，讓國人吃得安心又美味。沿襲歷年來最受歡迎的8 家優良廠商各提供250組「買一送一」的優惠，讓國人可以以最優惠的價格品嘗國產雞肉的新鮮多汁之外，還有邀請現場來賓上台參與「雞力換肌力」趣味挑戰活動，只要上台參加活動，人人都可獲得「當日免費雞肉產品/雞排兌換券」在現場到抽得商品的攤位兌換雞排、炸雞腿或是烤雞腿、冷凍雞肉等，現場無論是阿公阿嬤，或是小小孩，都很認真地參與活動，場面非常溫馨可愛。另外，活動單位也貼心地為購買冷凍雞肉的消費者設計特製了保冷袋。只要在三個冷凍雞肉攤位消費合計滿800元以上，即贈送台灣製造獨家「質感保冷袋」乙個，鎖住新鮮美味帶回家，設計獨特寫著「TAIWAN POULTRY」英文字母的保冷袋，獲得大家的好評。品風味穩定、品質一致，讓每一口都維持最佳狀態。