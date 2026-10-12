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陸劇《蘭香如故》捧紅一眾演員，其中飾演林家二姊姊林繡芄的吳甜甜，更是第一次演古裝劇，就因精湛演技受到關注。而昨（11）日她發布參加《蘭香如故》追劇團活動的影片。主演們都一起登台打招呼，飾演男主角林錦岐的劉學義也大讚吳甜甜演技，還透露她哭戲很多，還因為入戲太深每一場都在哭，就算只拍到背面也在哭。吳甜甜在昨日分享參加追劇團活動的幕後影片，從近乎素顏準備去做妝造到活動現場全都錄。其中，一眾演員在台上打招呼時，吳甜甜也略顯緊張的自我介紹，還透露《蘭香如故》是自己近幾年拍攝的第一部古裝劇。劉學義馬上接話大讚她演技，表示吳甜甜在劇中哭戲特別多，而且又非常吃苦耐勞，就算拍群戲那邊拍一下、這邊拍一下，「有的其實可能只能帶到她的後背，或者有的根本帶不到，但是她每一條都在哭。」透露吳甜甜因入戲太深，所以幾乎每場戲不管有沒有拍到都在哭。吳甜甜2003年出生，今年23歲，但她早在4歲就踏入演藝圈拍廣告，2012年開始拍戲，以喜劇《女婿難當》出道，之後又陸續參演《後廚》《錦繡年華》《國家底線》，以及電影《相伴庫里申科》《愛的鐘聲》《尋龍寶藏》等。而這次在《蘭香如故》中，她飾演原本被母親溺愛的單純、嬌氣大小姐，還差點落入渣男陷阱，之後經歷種種考驗後變得沉穩，成為人間清醒的角色之一，有層次的多變演技讓她成功走紅。