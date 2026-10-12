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台日最新學童視力研究出爐！由眼科博士洪啟庭教授與日本眼光學學會合作調查顯示，高雄學童近視率高達45.9%， 也就是說高雄學童平均 2人就有 1 人近視。對此，洪啟庭提出包括屈光手術（需滿 20 歲後才可進行）、長效型散瞳劑（阿托品）即每晚睡前點，可減少約 75% 度數加深速度。以及角膜塑型術（OK鏡片）即夜間配戴壓迫角膜，白天醒來免戴眼鏡即可保持清晰視力等3種方法。洪啟庭指出，台日兩地課業壓力皆大，東京小學生近視率為 36.8% 地，但日本將「用眼20分鐘、遠眺20呎外20秒」原則立法並落實，使日本學童近視率稍低。洪啟庭指出，裸眼視力任一眼未達〇．九，就判定為視力不良，三至十八歲則是控制近視關鍵期，應控制螢幕時間，即近距離用眼廿分鐘、遠眺廿呎外景物至少廿秒。洪啟庭表示，日本針對兒童視力保健的策略，除了學校每年健檢外，也針對三歲幼兒進行視力與斜弱視篩檢，在六歲黃金發育期前及早發現和治療。洪啟庭提醒，當孩子有這些行為，例如「看東西習慣改變」像是看電視，或螢幕越走越近；看遠處物體時經常瞇眼、皺眉或歪頭，以及頻繁揉眼與眨眼、常喊著頭很痛、注意力不集中，恐是近視徵兆，應立即就醫檢查。不過，洪啟庭也叮嚀配戴 OK 鏡片的使用者，選購時應選擇高透氧性（DK值高）的鏡片，能降低角膜缺氧與水腫風險，提高抗感染能力。 吸附過緊時切勿硬拔，先請孩子閉眼 5 分鐘，消除真空吸附狀態後，再滴入數滴生理食鹽水，從鏡片「下 2/3 處」輕輕向上提起即可順利取下。若孩子出現眼睛劇痛、流淚畏光，可能是角膜上皮缺損或鏡片破裂，請立即就醫並攜帶碎片，維護眼睛安全！