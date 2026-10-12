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台塑化第三季EPS 2.76元創單季新高 前三季寫同期新高

南亞9月營收創54個月新高 Q3EPS 4.90元創單季新高

台化9月營收年增45% Q4獲利估比去年好

台塑第三季本業虧損 EPS 0.9元

台塑集團今（12）日公布台塑四寶9月營收，年月雙增，其中南亞營收月增幅最大、達12%，營收更寫下至4個月新高；台塑化營收超過800億元最多，並且年增超過六成，Q3每股盈餘、以及前三季每股盈餘都寫紀錄。台塑化9月營收869.3億元，月增6.1%、年增65.6%。主要受油價及石化產品售價大幅上漲帶動，煉油部分除杜拜原油上漲外，外銷油品價差也擴大，帶動產品平均售價上調。烯烴部分，儘管乙烯產量及產品銷售量低於去年同期，但四大產品均價較去年同期增加，抵銷部分銷量下滑影響。公用事業營收則年減1.4%，主因售電量及售汽量減少。台塑化第三季每股稅後盈餘（EPS）達2.76元，創歷年單季新高；前三季累計EPS為7.08元，改寫歷年同期新高。展望第四季，全球煉廠秋季密集檢修期、柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，使大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第四季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。台塑化指出，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將 填補地中海和非洲的缺口，亞洲汽油價差將大幅高於過往冬季水準。 在柴油、汽油雙重利差支撐下，有助於煉製毛利第四季維持強勁。南亞9月營收344.2億元，創近54個月新高；月增12.5%、年增55.3%。隨著AI算力需求擴充，帶動銅箔基板、電路板、銅箔及玻纖布等材料需求急增，加上高速傳輸與超低損耗規格持續升級，材料生產難度提高，市場供應量及交期難以滿足需求，價潮也由高階蔓延至所有材料。南亞電子材料產品受惠售價連月調漲、中高階產品銷售逐步放量，營收較8月及去年同期分別成長8.5%及90.1%。另，化工產品營收月增21.5億元，主要受惠乙二醇（EG）供應緊張，及可塑劑、BPA產品售價上漲。南亞第三季每股稅後盈餘（EPS）達4.9元，前三季累計EPS為10.07元，雙雙創下歷史新高。第三季歸屬母公司稅後利益388.3億元，較第二季大幅成長，主要受惠電子材料本業獲利提升，以及因記憶體市場供需缺口急遽放大的南亞科轉投資收益大增。台化9月營收333.9億元，月增9.3%、年增44.8%。美伊衝突持續、停火談判陷入僵局，加上全球原油庫存偏低及柴油供應緊張，推升油價及石化產品行情。另，子公司部分，台灣醋酸及越南FIC營收增加，但福懋受品牌服裝消費意願降低及輪胎市況不振影響，營收減少3.6億元。台化第三季每股稅後盈餘（EPS）達0.93元，前三季累計EPS為3.03元。台化表示，由於原料成本墊高，下游產品無法全數轉嫁，加上 旺季需求不如預期，第三季本業獲利雖然比上一季衰退，但權益法收入挹注後，仍比去年同期大幅改善。展望第四季，台化預期第四季及全年營業額及獲利將比2025年明顯改善。不過，純苯、對二甲苯及 PTA 依目前情勢判斷，預期第四季供應仍偏緊，加工利差會比第三季改善。塑膠方面， 聖誕節及春節拉貨需求可期，營運情況應會改善。但油價變數仍多且對獲利影響大，將抓準購料時機及產品出售時點， 繼續加大差別化規格的推動力道，確保經營績效。台塑9月營收150.1億元，月增7.3%、年增7.1%。主要受惠麥寮廠歲修完成、恢復正常生產，9月各主要產品銷售量合計較上月增加7萬噸。此外，轉投資的台塑工業美國公司自8月1日起併入台塑美國公司，也影響合併銷售量，因此9月PVC、液鹼、PE及EVA銷售量合計較去年同期減少14.5萬噸。台塑第三季每股稅後盈餘（EPS）達0.9元，前三季累計EPS為3.09元。第3季本業虧損42億元，主要為美伊戰事反覆，原油及原料乙烯、丙烯價格維持高檔， 加上全球高通膨影響終端需求，產品售價無法完全轉嫁成本 ，利差縮小；Q3比上季獲利28億元，利益減少70億元，但因現金股利及認列轉投資收益增加，合併稅前利益53億元，比上季減少55億元。第4季為PE、EVA、PP及AE傳統需求旺季，且中國持續推出刺激經濟措施，提振內需，有助房地產、汽車及家電 產業景氣復甦，加上印度雨季結束，帶動整體石化產品需求增加。此外，美伊戰事反覆，原油及原料乙烯、丙烯價格高檔震盪，支撐近期石化產品價格，且本公司開工率及產銷量較第3季提高，因此，預估第4季營業額比第3季成長。