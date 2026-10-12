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LINE訊息編輯10／20改會員限定

▲LINE「編輯訊息」功能透過LINE Labs陸續開放免費試用，官方日前公告，10/20會限縮為付費會員專屬。（圖／記者周淑萍攝）

LINE新功能1：進階封鎖，直接從對方好友名單消失

LINE新功能2：預約傳訊

LINE新功能3：通話錄音，連語音轉逐字稿都包辦

▲一圖看完LINE Premium會員計畫專屬福利。（圖／官方提供）

LINE近來積極擴充付費會員服務，月費165元的LINE Premium除了進階備份、無痕收回等功能，未來還有更多實用功能，日本LINE Yahoo先前宣布，將陸續推出4大新功能，包括「訊息編輯」、「進階封鎖」、「預約傳訊」及「通話錄製」，其中訊息編輯已率先開放測試，另外3項則有望陸續登場，台灣LINE明（13）日將舉辦「LINE CONVERGE 2026」年度活動，預料也會有新功能LINE近期最受關注的功能就是「訊息編輯」，用戶傳送文字訊息後，只要在15分鐘內發現錯字、打錯名字，或是想修改內容，就能直接編輯，不必再將整則訊息收回重傳。這項功能已透過LINE Labs開放用戶免費試用，不過LINE官方宣布，將於10月20日結束LINE Labs免費測試，之後改列為LYP Premium付費會員專屬權益。對於想徹底斷絕聯繫的LINE用戶來說，「進階封鎖」可能是最有感的新功能。目前LINE封鎖好友後，雖然不會再收到對方傳來的訊息及通話，但自己的帳號依然可能留在對方好友名單中。日本LINE規劃的進階封鎖功能，則能在封鎖對方的同時，讓自己的帳號悄悄從對方好友名單消失，不必再擔心對方持續透過原本的好友名單尋找自己。不少人都有半夜想傳訊息，又擔心打擾親友的經驗，未來LINE有望透過「預約傳訊」解決這個問題。根據日本LINE Yahoo公布的規劃，使用者可以事先輸入訊息內容，再指定傳送日期與時間，系統就會依照設定自動發送。像是朋友生日祝福、上班工作提醒，或是不想在深夜打擾同事的訊息，都可以提前安排。這項功能也是台灣用戶最有機會優先體驗的新服務之一。台灣LINE今年3月宣布LINE Premium正式登場時，就已預告未來將推出「訊息排程」，顯示這項功能早已列入台灣會員服務規劃，不過，目前尚未公布正式上線日期。除了文字聊天，LINE也計畫強化通話功能，日本LINE Yahoo先前公布的「通話錄製」，未來不僅能錄製LINE語音與視訊通話，還規劃將錄製內容轉換成文字保存。對於經常使用LINE進行工作討論、遠端會議，或需要保存重要對話內容的用戶來說，相當實用。例如通話結束後，可以透過文字紀錄回顧討論重點，不必反覆播放整段錄音。