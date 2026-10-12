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▲特力屋特優絲防霾紗網兼顧通風、採光、阻隔與防潑水，下雨或潮濕天氣也更好整理。（圖／翻攝畫面）

隨著都市化發展與周邊建案林立，許多民眾想開窗對流，卻換來滿屋落塵。如何在維持室內通風的同時，有效阻隔髒空氣，已成為現代家庭的急迫痛點。傳統紗窗僅能擋住蚊蟲，對細懸浮微粒與PM2.5毫無防禦力，也會常讓居家環境陷入「一天不擦桌就積一層沙」的困擾。為了解決防霾與通風難以兼顧的僵局，居家裝修領導品牌特力屋(7867)推出自有品牌「特力屋特優絲防霾紗網」，訴求「幫家戴上口罩」，打造居家空氣品質的第一道堅實防線。特力屋表示，台灣霧霾成因複雜且多重源頭，除了秋冬東北季風加劇時，會帶來大量境外霧霾；境內有交通廢氣、工業廢氣、工地建案塵土飛揚，以及拜拜焚香燒紙、人為燃燒和二手菸等多元汙染源。當境外霧霾與境內空汙交織混合，便使得室內空氣品質更具威脅。「特力屋特優絲防霾紗網」具備四大核心優勢「98%阻隔率、防潑水、通風、耐候易保養」。首先，針對消費者最在意的空氣品質問題，特力屋特優絲防霾紗網採用緻密編織技術與高效靜電吸附，能有效攔截微小顆粒並將沙塵阻隔於窗外，經實驗證實阻隔率高達98%，不僅大幅降低從戶外飄進家中的落塵，也能為過敏族群打造舒適健康的環境。此外，針對台灣潮濕多雨的氣候，該款紗網具備極佳的防潑水性，透過特殊防潑水塗層，讓雨水接觸網面時如落在荷葉般凝結成水珠滑落，下雨時有助於減少網面積水與水氣向室內噴濺。另外，許多消費者擔心防霾紗網會造成室內昏暗或悶熱，特力屋特優絲防霾紗網兼顧透氣度與透視度，維持室內舒適不悶熱的自然對流，也保有清晰視野。在日常維護上，更主打防塵、不黏塵的特性，日常清潔只需以吸塵器或微濕抹布簡單擦拭即可。特別的是，特力屋特優絲防霾紗網可配合消費者需求，提供多元安裝方案。想省預算、喜歡DIY的民眾，特力屋特優絲防霾紗網備有窗用和門用共4種標準包裝尺寸，另附贈專用壓條，只需「量>拆>鋪>壓>修」五步驟，就能以最經濟實惠的預算輕鬆更換。若想省時省力，特力屋管家也提供免費到府丈量，另安排專業施工人員為顧客量身打造專屬紗窗，並提供1年保固服務。此外，特力屋全台門市皆設有「特力屋特優絲防霾紗窗體驗專區」，歡迎民眾親臨現場，實測阻隔與通風效果以及防潑水性，親身了解「幫家戴上口罩」，為居家環境帶來的有感淨化力。