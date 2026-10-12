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必勝客：萬聖節吃芋頭火山！香辣麻奶火山濃起司漢堡排披薩開賣

▲必勝客萬聖節出招！「濃起司漢堡排披薩」開賣，還可搭配香辣麻奶火山。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

最便宜249元起！必勝客萬聖節披薩5折優惠菜單一覽

▲芋頭控必吃必勝客「芋霸不能火山披薩」。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

達美樂：火山披薩買一送一！免費送「科學麵」

▲達美樂披薩新口味，攜手國民零食「科學麵」加入起司火山。（圖／達美樂dominos.com.tw）

10月31日萬聖節快樂Happy Halloween！不給糖就搗蛋的必勝客表示，明天10月13日起推出「濃起司漢堡排披薩」可搭配「香辣麻奶火山」，還有甜點「芋霸不能火山披薩」，不只放滿芋頭塊、還沾滿芋泥熔岩，今年不玩獵奇口味，最便宜249元起爽吃，還有限時5折起披薩優惠一次整理。今年第一顆萬聖節披薩來了！必勝客表示，明天10月13日起開賣「濃起司漢堡排披薩」，以煙燻起司醬編織暗黑蜘蛛網爬滿披薩，搭配濃郁牽絲的多重起司與豐盛肉肉，兼具搞怪又好吃。推薦搭配「香辣麻奶火山」的「香辣麻奶火山濃起司漢堡排披薩」，火紅溫辣的「麻奶火山」還以為是女巫手中沸騰的湯鍋，沾著吃麻辣奶香，滿足重口味消費者。才剛登上台北101國慶煙火的芋頭，不只能加進火鍋，必勝客打造「紫色魔法陣」、嚴選台灣在地香甜芋頭，打造甜點「芋霸不能火山披薩」，不只放滿鬆軟芋頭塊、還沾滿「濃芋火山流心」的芋泥熔岩，搭配香醇椰漿、濃郁起司，芋頭控一定要吃吃看。必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP，10月13日至11月2日（或售完為止），開賣限定萬聖節披薩：◾️限時6折、單點628元（相當於披薩199元加購升級萬聖節火山餅皮）◾️限時6折、單點429元◾️嚐鮮價249元（原價299元）◾️10月5日至10月25日，外帶精選口味火山大披薩送大披薩，再免費贈送2包「科學麵原味Mini包」599元起；可加價升級口味和餅皮。